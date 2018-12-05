Орлов: «Оздоева, Набиуллина и Заболотного не взяли, а именно купили! Зачем? Какая от них польза?»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал трансферную политику «Зенита». По его мнению, петербуржцы зря приобрели некоторых футболистов.

«Вы только вдумайтесь: не взяли, а именно купили Оздоева, Набиуллина, Заболотного! Зачем? Какая от них польза? Ну что они сделали для «Зенита» в этом первом круге? Они нужны чисто для тренировок, что ли?

Идем дальше. Зачем ранее приобретали Мевлю? Согласитесь, многовато ошибок с его стороны. Да еще какие ошибки… Серьезные. Сергей Богданович Семак получил все это в наследство… И выдавил из такого состава максимум, самое невозможное! Команда вышли в плей-офф Лиги Европы и лидирует в чемпионате России», – сказал Орлов.

После 16-ти туров «Зенит» набрал 34 очка и возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Краснодар» на два балла.