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    • Орлов: «Оздоева, Набиуллина и Заболотного не взяли, а именно купили! Зачем? Какая от них польза?»

    Орлов: «Оздоева, Набиуллина и Заболотного не взяли, а именно купили! Зачем? Какая от них польза?»

    Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал трансферную политику «Зенита». По его мнению, петербуржцы зря приобрели некоторых футболистов.

    «Вы только вдумайтесь: не взяли, а именно купили Оздоева, Набиуллина, Заболотного! Зачем? Какая от них польза? Ну что они сделали для «Зенита» в этом первом круге? Они нужны чисто для тренировок, что ли?

    Идем дальше. Зачем ранее приобретали Мевлю? Согласитесь, многовато ошибок с его стороны. Да еще какие ошибки… Серьезные. Сергей Богданович Семак получил все это в наследство… И выдавил из такого состава максимум, самое невозможное! Команда вышли в плей-офф Лиги Европы и лидирует в чемпионате России», – сказал Орлов.

    После 16-ти туров «Зенит» набрал 34 очка и возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Краснодар» на два балла.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2018 12:16
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1064

      Сержтир 5 декабря 2018, 17:23

      Деньги не куда девать,вот и дурью маются.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 декабря 2018, 16:52

      Возили в своё время на сборы: Карпова, Скроботова, Мусаева, Капленко, Плетнёва, Каккоева, Лесового, про воротников я уже не говорю. Толковые перспективные ребята, некоторых можно было наигрывать и изредка подпускать к основе. С другими заключив контракт отдать для игровой практики в аренду в другие клубы. Так нет, накупили пассажиров и лавочников у других клубов , от которых не могут избавиться ибо не ликвидны...

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      Рейтинг: +78

      ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 5 декабря 2018, 16:30

      Геша у зени зто в крови,что бы другим не досталось.

      0
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 5 декабря 2018, 16:01

      Вы же своих не хотите воспитывать , лентяи. Кого Зенит дал сборной за последние 10 лет ? Господин Орлов . Давайте поговорим о том как классно транжирить бюджетные деньги и при этом не созедать

      0
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > РМЗ 5 декабря 2018, 16:46

      Ты наверное что-то куришь, в сборной стабильно 5-6 игроков Зенита выступает которые получили статус сборника именно выступая в Зените и это не считая бывших зенитовцев типа Ионова. Завязывай с планом.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 5 декабря 2018, 15:26

      Набиуллин молод, ещё всё будет у него. Продавать нельзя!

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      Рейтинг: +16625

      афоня72 5 декабря 2018, 14:17

      И правда-зачем??!

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 декабря 2018, 14:13

      Наводить порядок с трансферами надо ещё вчера ! Кто , какой мудак или мудаки этим занимаются ? Игроки тоже молодцы -- получив хороший контракт -- перестают играть (многие) ! Выпускают их играть -- ничего не показывают -- что с ними делать ? Одним словом -- быстрее избавиться от балласта -- и только точечные приобретения , с максимальным привлечением собственных воспитанников !!!

      2
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      Рейтинг: +47

      Slepoy71 5 декабря 2018, 14:00

      Посмотрим как зимой трансформировыемся

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      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 13:55

      Мевля в Ростове показывал неплохой футбол. Что с ним случилось?

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      Рейтинг: +3016

      Play 5 декабря 2018, 12:53

      Вчера Гена говорил о том, что Зенит сдаёт, потому что у Семака не было таких трансферных возможностей как у Манчини, и играть мол некому. Сегодня грешит на лишние трансферы. Так в чём же проблема на самом деле? Может быть не в трансферных возможностях, а в умении ими распоряжаться. В тот же ЦСКА точечно приходят игроки за небольшие деньги и дают результат. Зенит же уже который год паразитирует на российском футболе, скупая всех оптом за любые деньги, и вечно ноет, что играть некому. Сколько уже загубили перспективных российских (и не только) футболистов - где Новосельцев, Полоз, Набиуллин, Терентьев и многие другие? Зенит главный паразит российского футбола, которому вообще нужно ввести ограничение на трансферы! А Орлову ввести ограничение на количество маразма, выдаваемого в интервью.

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > Play 5 декабря 2018, 13:49

      Этих игроков брал не Семак, при Семаке пришёл Маркизио и остались кое какие ребята вернувшиеся из аренду. Так что лишние трансферы да были, но при прежних тренера и кстати вообще сомневаюсь что того же Оздоева просил купить Манчини, скорее подсунули.

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