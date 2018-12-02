Аршавин попал в число 22 лучших футболистов казахстанской Премьер-лиги

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин попал в список 22 лучших футболистов казахстанской Премьер-лиги по итогам сезона-2018. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее Аршавин стал лучшим диспетчером «Кайрата» в сезоне.

В прошедшем сезоне Аршавин провел в КПЛ 31 матч, забил 10 голов и отдал 13 голевых передач.

Ранее россиянин объявил об уходе из «Кайрата» и завершении профессиональной карьеры.

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