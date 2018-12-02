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    • Аршавин попал в число 22 лучших футболистов казахстанской Премьер-лиги

    Аршавин попал в число 22 лучших футболистов казахстанской Премьер-лиги

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин попал в список 22 лучших футболистов казахстанской Премьер-лиги по итогам сезона-2018. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

    Ранее Аршавин стал лучшим диспетчером «Кайрата» в сезоне.

    В прошедшем сезоне Аршавин провел в КПЛ 31 матч, забил 10 голов и отдал 13 голевых передач.

    Ранее россиянин объявил об уходе из «Кайрата» и завершении профессиональной карьеры.

    «Зенит»: «Аршавин перейдет к нам в качестве футболиста? Сильно удивлены этому сообщению»

    Источник: Твиттер ПФЛК

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    02.12.2018 01:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 10:31

      Это 21 футболист казахстанской Премьер-лиги попали в компанию к Аршавину...

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