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    Серия А. «Лацио» переиграл СПАЛ и другие результаты

    «Лацио» крупно победил СПАЛ во встрече 11-го тура Серии А благодаря голам Чиро Иммобиле, Данило Катальди и Марко Пароло.

    В других матчах «Сассуоло» обыграл «Кьево», «Торино» нанес поражение «Сампдории», а «Парма» и «Фрозиноне» сыграли вничью.

    Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур

    Лацио – СПАЛ – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Иммобиле, 26; 1:1 – Антенуччи, 28; 2:1 – Иммобиле, 35; 3:1 – Катальди, 59; 4:1 – Пароло, 70.

    Кьево – Сассуоло – 0:2 (0:1)

    Гол: 0:1 – Ди Франческо, 42; 0:2 – Джаккерини, 90+4 (автогол).

    Удаление: Танасиевич, 88 – нет.

    Сампдория – Торино – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Белотти, 12; 0:2 – Белотти, 43 (с пенальти); 0:3 – Фальке, 56; 1:3 – Квальярелла, 65; 1:4 – Иццо, 78.

    Парма – Фрозиноне – 0:0

    Удаление: Штулац, 61 – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2018 18:56
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