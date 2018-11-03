Лига 1. «Монако» с Головиным всухую проиграл «Реймсу» и остался предпоследним и другие результаты

тяжело Головину в команде, где каждый себе на уме.
Выход один - брать игру в свои ноги. И, наверное, учить язык и привычки местных. Если что - места в командах на Родине есть.
Завершились некоторые матчи 12 тура Лиги 1. «Монако» в гостях играл против «Реймса» и всухую проиграл. Обе команды завершали встречу вдесятером. Полузащитник красно-белых Александр Головин провел полный поединок.
Ближайший соперник «Зенита» по Лиге Европы «Бордо» сыграл вничью с «Лионом». Гостей от поражения спас Андреас Корнелиус.
Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур
Голы: 1:0 – Ауар, 45; 1:1 – Корнелиус, 73.
Голы: 0:1 – Буанга, 5; 0:2 – Саванье, 30; 0:3 – Буанга, 65; 0:4 – Бриансон, 87.
Голы: 0:1 – Юну, 60; 0:2 – Сарр, 69; 1:2 – Кривелли, 90+1.
Голы: 1:0 – Гуано, 38 (в свои ворота).
Голы: 1:0 – Кафаро, 24.
Удаления: Ромао, 50 – Пеле, 71.
Голы: 1:0 – Мотиба, 51; 1:1 – Градель, 72.