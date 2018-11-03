Лига 1. «Монако» с Головиным всухую проиграл «Реймсу» и остался предпоследним и другие результаты

Завершились некоторые матчи 12 тура Лиги 1. «Монако» в гостях играл против «Реймса» и всухую проиграл. Обе команды завершали встречу вдесятером. Полузащитник красно-белых Александр Головин провел полный поединок.

Ближайший соперник «Зенита» по Лиге Европы «Бордо» сыграл вничью с «Лионом». Гостей от поражения спас Андреас Корнелиус.

Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур

Лион – Бордо – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ауар, 45; 1:1 – Корнелиус, 73.

Дижон – Ним – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Буанга, 5; 0:2 – Саванье, 30; 0:3 – Буанга, 65; 0:4 – Бриансон, 87.

Кан – Ренн – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Юну, 60; 0:2 – Сарр, 69; 1:2 – Кривелли, 90+1.

Ницца – Амьен – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гуано, 38 (в свои ворота).

Реймс – Монако – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кафаро, 24.

Удаления: Ромао, 50 – Пеле, 71.

Страсбур – Тулуза – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мотиба, 51; 1:1 – Градель, 72.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1