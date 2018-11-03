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    Лига 1. «Монако» с Головиным всухую проиграл «Реймсу» и остался предпоследним и другие результаты

    Завершились некоторые матчи 12 тура Лиги 1. «Монако» в гостях играл против «Реймса» и всухую проиграл. Обе команды завершали встречу вдесятером. Полузащитник красно-белых Александр Головин провел полный поединок.

    Ближайший соперник «Зенита» по Лиге Европы «Бордо» сыграл вничью с «Лионом». Гостей от поражения спас Андреас Корнелиус.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур

    Лион – Бордо – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ауар, 45; 1:1 – Корнелиус, 73.

    Дижон – Ним – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Буанга, 5; 0:2 – Саванье, 30; 0:3 – Буанга, 65; 0:4 – Бриансон, 87.

    Кан – Ренн – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Юну, 60; 0:2 – Сарр, 69; 1:2 – Кривелли, 90+1.

    Ницца – Амьен – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гуано, 38 (в свои ворота).

    Реймс – Монако – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кафаро, 24.

    Удаления: Ромао, 50 – Пеле, 71.

    Страсбур – Тулуза – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мотиба, 51; 1:1 – Градель, 72.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2018 23:54
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +172

      Каток по eggs 15 ноября 2018, 01:04

      тяжело Головину в команде, где каждый себе на уме.
      Выход один - брать игру в свои ноги. И, наверное, учить язык и привычки местных. Если что - места в командах на Родине есть.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 11:50

      Ничего не получается у Монако ,даже с новым тренером.

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 4 ноября 2018, 06:48

      Нормальный парень попал в нормальный клуб. Как будет выбираться? Котировки на Головина ушли вниз. Давали совет, поиграй дома годик. Подыми цену, посмотри куда дует ветер после ЧМ. Как развиваются тенденции мирового футбола. Лучше бы рванул в Италию. Там сейчас очень интересно. Чего хотелось? Много и сразу? Эх.
      Короче, ушёл я на работу. До завтра.

      1
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 4 ноября 2018, 03:07

      Если весь клуб в жопу падает на глазах, то думаю тут дело не в наличии-отсутствии формы у Головина, клуб ведь это не один человек. Скорее общая ситуация в клубе тянет и его вниз. Тем более Головин пришёл из ЦСКА, привык, в ЦСКА играет и проигрывает команда а не индивидуалисты, поэтому и в Монако пока команде игру не поствят не сверкает.

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 ноября 2018, 02:27

      Специально 0-90 посмотрел матч, чтобы не быть голословным в оценке Головина. Да. Монако - днище. Но Головин в этом днище никак не выделяется (может только цветом кожи). 99% передач поперёк, обострений минимум, ударов нет (один заблокирован) дриблинга тоже. Запомнился забег на 11-й минуте от угла чужой штрафной к центру поля вместо обостряющего действия.
      Больше всех бегает.... А толку? Короче, не следи я за Головиным, вряд ли выделил бы его из этого болота. А вот в команде соперника такие были...

      2
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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 4 ноября 2018, 02:16

      Все ещё будет впереди! В ЛЕ ещё попадут!

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      Рейтинг: +3754

      Yev 4 ноября 2018, 01:27

      Что-то Великий, Уникальный и Русский Месси (это я о Головине) не особо помогает клубу, может причёску поменять или татушку набить. Перехвалили парня вот он и потерял почву под ногами и в таком состоянии приехал во Францию. Пора домой...

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 ноября 2018, 00:57

      Ситуация у Монако все хуже и хуже !

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 4 ноября 2018, 00:29

      Перегорел.

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 4 ноября 2018, 00:26

      И состав то у монако не дно....но это конечно пидец....

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