Де Брюйне получил травму в игре с «Фулхэмом»

Накануне состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Игра завершилась со счетом 2:0.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не доиграл до конца этой встречи. На 86-й минуте игры бельгиец покинул поле. Он уходил на замену, держась за левое колено и хромая.

Для 27-летнего хавбека это был лишь второй матч в стартовом составе «Сити» после травмы правого колена, полученной в августе.

Степень тяжести травмы и сроки восстановления пока не сообщаются.