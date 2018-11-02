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    Де Брюйне получил травму в игре с «Фулхэмом»

    Накануне состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Игра завершилась со счетом 2:0.

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не доиграл до конца этой встречи. На 86-й минуте игры бельгиец покинул поле. Он уходил на замену, держась за левое колено и хромая.

    Для 27-летнего хавбека это был лишь второй матч в стартовом составе «Сити» после травмы правого колена, полученной в августе.

    Степень тяжести травмы и сроки восстановления пока не сообщаются.

    Источник: BBC

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    02.11.2018 06:43
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +33005

      Olanare99 2 ноября 2018, 07:03

      Может быть сроки? А не соки

      -1
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