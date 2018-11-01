Лэмпард: «Спасибо за теплый прием! «Стэмфорд Бридж» очень много для меня значит»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от встречи 1/8 Кубка Лиги с «Челси» (2:3).

Англичанин выступал за лондонский клуб с 2001 по 2014 год.

«Огромное спасибо всем за теплый прием. «Стэмфорд Бридж» очень много для меня значит, поэтому такое прекрасное отношение болельщиков «Челси» навсегда останется в моей памяти.

Спасибо также и прекрасным болельщикам «Дерби». Я горд выступлением своей команды и работой, которую мы выполняем», – подписал 40-летний англичанин фотографию, сделанную перед матчем.

Лэмпард начал тренерскую карьеру в мае. «Дерби Каунти» под его руководством занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа.