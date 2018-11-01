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    Лэмпард: «Спасибо за теплый прием! «Стэмфорд Бридж» очень много для меня значит»

    Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от встречи 1/8 Кубка Лиги с «Челси» (2:3).

    Англичанин выступал за лондонский клуб с 2001 по 2014 год.

    «Огромное спасибо всем за теплый прием. «Стэмфорд Бридж» очень много для меня значит, поэтому такое прекрасное отношение болельщиков «Челси» навсегда останется в моей памяти.

    Спасибо также и прекрасным болельщикам «Дерби». Я горд выступлением своей команды и работой, которую мы выполняем», – подписал 40-летний англичанин фотографию, сделанную перед матчем.

    Лэмпард начал тренерскую карьеру в мае. «Дерби Каунти» под его руководством занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Фрэнка Лэмпарда

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    01.11.2018 23:11
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