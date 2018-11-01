Лэмпард: «Я благодарен фанатам «Челси». Мне повезло, что я провел такой вечер»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Челси» (2:3).

«Я расстроен. Думаю, мы заслужили ничью за те моменты, что мы создали.

Разница между командами была в том, что они забили три…на самом деле мы забили четыре, не так ли? Я шучу, потому что я горд. Когда я общался с их персоналом, они говорили, что мы играли хорошо.

Я благодарен фанатам «Челси». Я ушел через черный ход, и это меня расстроило. Но об этом месте у меня только замечательные воспоминания. Мне повезло, что я провел такой вечер», – сказал Лэмпард.