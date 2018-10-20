Лига 1. «Монако» в дебютном матче Анри проиграл «Страсбуру», «Лилль» победил «Дижон» и другие результаты

Состоялись очередные матчи десятого тура Лиги 1. «Монако» провел первый поединок под руководством Тьерри Анри и уступил. Александр Головин отыграл за красно-белых все 90 с лишним минут.

Идущий вторым «Лилль» переиграл «Дижон». От лидирующего «ПСЖ» команда отстает на восемь очков.

Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур

Дижон – Лилль – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Пепе, 21 (с пенальти); 0:2 – Араухо, 43; 1:2 – Абед, 81 (с пенальти).

Кан – Генгам – 0:0

Нант – Тулуза – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Сала, 25; 2:0 – Бочилья, 38; 3:0 – Сала, 71; 4:0 – Сала, 77.

Реймс – Анжер – 1:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Траоре, 36.

Страсбур – Монако – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Томассон, 17; 2:0 – Мотиба, 85; 2:1 – Тилеманс, 89 (с пенальти).

Удаления: нет – Грандсир, 66.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1