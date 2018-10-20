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    Какой вы футболист?

    Лига 1. «Монако» в дебютном матче Анри проиграл «Страсбуру», «Лилль» победил «Дижон» и другие результаты

    Состоялись очередные матчи десятого тура Лиги 1. «Монако» провел первый поединок под руководством Тьерри Анри и уступил. Александр Головин отыграл за красно-белых все 90 с лишним минут.

    Идущий вторым «Лилль» переиграл «Дижон». От лидирующего «ПСЖ» команда отстает на восемь очков.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур

    Дижон – Лилль – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Пепе, 21 (с пенальти); 0:2 – Араухо, 43; 1:2 – Абед, 81 (с пенальти).

    Кан – Генгам – 0:0

    Нант – Тулуза – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сала, 25; 2:0 – Бочилья, 38; 3:0 – Сала, 71; 4:0 – Сала, 77.

    Реймс – Анжер – 1:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Траоре, 36.

    Страсбур – Монако – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Томассон, 17; 2:0 – Мотиба, 85; 2:1 – Тилеманс, 89 (с пенальти).

    Удаления: нет – Грандсир, 66.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2018 22:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 21 октября 2018, 00:10

      Что творится с монако??? Не может команда так проваливаться из матча в матч....

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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 20 октября 2018, 23:00

      Красной не было

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 20 октября 2018, 22:55

      2 - 1 это в сухую ? Автора на помойку !

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