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    Какой вы футболист?

    «Матч ТВ» покажет игры всех российских клубов в третьем туре еврокубков, кроме «Краснодара»

    Общедоступный телеканал «Матч ТВ» будет транслировать игры всех российских клубов в третьем туре Лиги Чемпионов и Лиги Европы, которые состоятся на следующей неделе. Исключение составляет игра «Стандарт»«Краснодар» (четверг, 25 октября), которая будет показана на платном канале «Матч Премьер».

    В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА встретится с «Ромой» (вторник, 23 октября, 22:00 по московскому времени), а «Локомотив» примет «Порту» (среда, 24 октября, 22:00).

    В четверг, 25 октября, «Зенит» дома сыграет с «Бордо» в Лиге Европы (19:55), а «Спартак» отправится в гости к «Рейнджерс» (22:00).

    Помимо этого, «Матч ТВ» в прямом эфире покажет матчи Лиги чемпионов «Янг Бойз»«Валенсия» и «Брюгге»«Монако». В составе «Валенсии» и «Монако» выступают российские полузащитники Денис Черышев и Александр Головин соответственно.

    Источник: ТАСС

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    19.10.2018 18:36
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +481

      belrus21 24 октября 2018, 12:24

      Бабло, только оно... Хочешь смотреть - плати (Премьер и т. д.) Кушать все хотят...

      0
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 23 октября 2018, 08:48

      Совсем оборзели. Из РПЛ самую хрень показывают и в ЛЕ свинячат. Канделаки со спортивного поля вон!!! Пусть гламуром занимается - это ей ближе... Но ни в коем случае не менять на Васю Уткина...

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 20 октября 2018, 10:11

      с приходом Конделаки канал скурвился окончательно

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 19 октября 2018, 22:31

      КРАСНОДАР КАК ВСЕГДА ОБДЕЛИЛИ.

      2
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      Рейтинг: +1122

      qawzsexdr 19 октября 2018, 21:01

      Беда с логикой у них, или они на подкорме свининкой

      3
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 19 октября 2018, 20:42

      Уроды кондилачные

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 19 октября 2018, 20:06

      У них совсем голову надуло!!! Краснодар в первую очередь надо показывать!!!!!нет профессионалов на ТВ....

      5
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      Рейтинг: +3491

      acor94 19 октября 2018, 20:05

      все логично. канал не сможет одновременно показывать две игры. Спартак и Краснодар начинают в одно и тоже время

      1
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 19 октября 2018, 20:00

      Говорил и повторю что это гомосячий канал.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 октября 2018, 19:13

      такое ощущение что матч тв теперь не дружит с Краснодаром в связи того что коко связался с плохим парнем мамаем раздор получается? может я и не прав

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Полная Канистра 19 октября 2018, 19:37

      его и до мамая не показывали...

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