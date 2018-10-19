«Матч ТВ» покажет игры всех российских клубов в третьем туре еврокубков, кроме «Краснодара»

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» будет транслировать игры всех российских клубов в третьем туре Лиги Чемпионов и Лиги Европы, которые состоятся на следующей неделе. Исключение составляет игра «Стандарт» – «Краснодар» (четверг, 25 октября), которая будет показана на платном канале «Матч Премьер».

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА встретится с «Ромой» (вторник, 23 октября, 22:00 по московскому времени), а «Локомотив» примет «Порту» (среда, 24 октября, 22:00).

В четверг, 25 октября, «Зенит» дома сыграет с «Бордо» в Лиге Европы (19:55), а «Спартак» отправится в гости к «Рейнджерс» (22:00).

Помимо этого, «Матч ТВ» в прямом эфире покажет матчи Лиги чемпионов «Янг Бойз» – «Валенсия» и «Брюгге» – «Монако». В составе «Валенсии» и «Монако» выступают российские полузащитники Денис Черышев и Александр Головин соответственно.