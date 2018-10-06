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    АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Кардифф», «Лестер» проиграл «Эвертону», «Борнмут» разгромил «Уотфорд»

    В матче 8-го тура АПЛ «Тоттенхэм» дома победил «Кардифф» и вышел на третье место в турнирной таблице.

    С результатами остальных игр можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

    Лестер – Эвертон – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ришарлисон, 7; 1:1 – Перейра, 40; 1:2 – Сигурдссон, 77.

    Удаление: Морган, 63 – нет.

    Уотфорд – Борнмут – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Брукс, 14; 0:2 – Кинг, 33 (с пенальти); 0:3 – Кинг, 45; 0:4 – Уилсон, 46.

    Удаление: Кабаселе, 32 – нет.

    Тоттенхэм – Кардифф – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Дайер, 8.

    Удаление: нет – Роллс, 58.

    Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Догерти, 56.

    Бернли – Хаддерсфилд – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Воукс, 20; 1:1 – Шиндлер, 66.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2018 18:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1307

      21082014 6 октября 2018, 20:48

      не столько удивляет Уотфорд своими последними результатами,сколько-Борнмут.надо приглядеться повнимательнее к этой банде.

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 6 октября 2018, 19:08

      Борнмут молодая задорная команда, чем то похожа на сегодняшний ЦСКА, вот Уотфорд начал падать на свое место, т.е. в середину, а у Шпор как всегда проблемы с голами, в этом сезоне кошмар и случайные голы Барсе в пример, обыкновенные привозы защиты каталонцев

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