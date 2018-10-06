АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Кардифф», «Лестер» проиграл «Эвертону», «Борнмут» разгромил «Уотфорд»

В матче 8-го тура АПЛ «Тоттенхэм» дома победил «Кардифф» и вышел на третье место в турнирной таблице.

С результатами остальных игр можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

Лестер – Эвертон – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Ришарлисон, 7; 1:1 – Перейра, 40; 1:2 – Сигурдссон, 77.

Удаление: Морган, 63 – нет.

Уотфорд – Борнмут – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Брукс, 14; 0:2 – Кинг, 33 (с пенальти); 0:3 – Кинг, 45; 0:4 – Уилсон, 46.

Удаление: Кабаселе, 32 – нет.

Тоттенхэм – Кардифф – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Дайер, 8.

Удаление: нет – Роллс, 58.

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Догерти, 56.

Бернли – Хаддерсфилд – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Воукс, 20; 1:1 – Шиндлер, 66.

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