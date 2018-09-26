Ковач – о ничьей с «Аугсбургом»: «В Бундеслиге когда ведешь 1:0 всегда опасно»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач связал ничью в матче Бундеслиги с «Аугсбургом» с плохой реализацией малочисленных голевых моментов у своей команды.

«Аугсбург» на протяжении 90 минут играл очень и очень хорошо. Они не позволяли нам спокойно разыгрывать комбинации. А когда нам все же удавалось создать момент, то мы его не реализовывали.

В Бундеслиге когда ведешь 1:0 всегда опасно. Мы хотели взять три очка.

В Берлине мы постараемся сыграть лучше», – заявил Ковач.

Матч пятого тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Аугсбург» завершился со счетом 1:1.