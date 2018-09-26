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    Лэмпард – о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Я в шоке»

    Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями после победы над «Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

    Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Чемпионшипа.

    «Я в шоке. Что за игра! Мы продемонстрировали характер, когда играли и пробивали пенальти. Я горжусь своей командой.

    Подобные вечера просто невероятны. Выйти против игроков мирового класса и так сыграть!» – сказал Лэмпард.

    Источник: BBC

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    26.09.2018 01:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 сентября 2018, 15:11

      Игроки может и мирового класса, но под предводительством "конч..нного" (не "особенного" - просьба не путать) они едва ли показывают класс чуть выше среднего. Поэтому называй вещи своими именами, что Вы обыграли команду с г..вно-игрой под предводительством третьесортного тренера.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 11:29

      Пенальти ,это всегда лотерея.

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 26 сентября 2018, 10:47

      Кресло под Моуриньо зашаталось!!!

      0
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      Рейтинг: +109

      Don_Barzini 26 сентября 2018, 08:49

      Всегда интересно наблюдать за успехами начинающих тренеров, тем более звёзд футбола... Удачи Фрэнк!!!

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 26 сентября 2018, 08:44

      Удачи Фрэнк! Так держать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 сентября 2018, 06:35

      Да уж...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 26 сентября 2018, 06:28

      Да

      0
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 26 сентября 2018, 06:24

      mga

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 26 сентября 2018, 06:05

      Маура в отставку,а на его место Стасика_космоса! Тренера гения!

      4
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 26 сентября 2018, 03:20

      Поздравляю,Лэмпс!!!

      4
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