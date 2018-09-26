Лэмпард – о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Я в шоке»

Игроки может и мирового класса, но под предводительством "конч..нного" (не "особенного" - просьба не путать) они едва ли показывают класс чуть выше среднего. Поэтому называй вещи своими именами, что Вы обыграли команду с г..вно-игрой под предводительством третьесортного тренера.
Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями после победы над «Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.
Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Чемпионшипа.
«Я в шоке. Что за игра! Мы продемонстрировали характер, когда играли и пробивали пенальти. Я горжусь своей командой.
Подобные вечера просто невероятны. Выйти против игроков мирового класса и так сыграть!» – сказал Лэмпард.