Лэмпард – о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Я в шоке»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями после победы над «Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Чемпионшипа.

«Я в шоке. Что за игра! Мы продемонстрировали характер, когда играли и пробивали пенальти. Я горжусь своей командой.

Подобные вечера просто невероятны. Выйти против игроков мирового класса и так сыграть!» – сказал Лэмпард.