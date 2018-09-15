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    Бундеслига. «Бавария» победила «Байер» и другие результаты

    «Бавария» одержала волевую победу над «Байером» в матче третьего тура Бундеслиги. Пропустив на пятой минуте с пенальти от Венделла, мюнхенцы ответили голами Корентена Толиссо, Арьена Роббена и Хамеса Родригеса.

    В других встречах «Вольфсбург» сыграл вничью с «Гертой», а «РБ Лейпциг» взял верх над «Ганновером».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур

    Бавария – Байер – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Венделл, 5 (с пенальти); 1:1 – Толиссо, 10; 2:1 – Роббен, 19; 3:1 – Хамес, 89.

    Удаление: нет – Беллараби, 80.

    Вольфсбург – Герта – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дилросун, 61; 1:1 – Малли, 87; 1:2 – Дуда, 90+1; 2:2 – Мехмеди, 90+3.

    РБ Лейпциг – Ганновер – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Поульсен, 9; 1:1 – Фуллкруг, 13; 2:1 – Вернер, 40; 3:1 – Вернер, 63; 3:2 – Альборнос, 65.

    Майнц – Аугсбург – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Чжи Донь-Вон, 82; 1:1 – Уджа, 87; 2:1 – Максим, 90+3.

    Фортуна – Хоффенхайм – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Моралес, 45; 1:1 – Нелсон, 86; 2:1 – Лукебакио, 88 (с пенальти).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2018 18:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 15 сентября 2018, 19:40

      Лейпц Ганновер,отличныйматч был,очень даже,не сравнить моск дерби.локо-динамо,даже близко

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 15 сентября 2018, 18:58

      Да все Бавария, как и ПСЖ во Франции и Юве в Италии заочно чемпионы, борьба только в Испании между Реалом и Барсой и в Англии, между МС, Ливерпулем и Челси

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