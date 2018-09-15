Бундеслига. «Бавария» победила «Байер» и другие результаты

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«Бавария» одержала волевую победу над «Байером» в матче третьего тура Бундеслиги. Пропустив на пятой минуте с пенальти от Венделла, мюнхенцы ответили голами Корентена Толиссо, Арьена Роббена и Хамеса Родригеса.
В других встречах «Вольфсбург» сыграл вничью с «Гертой», а «РБ Лейпциг» взял верх над «Ганновером».
Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур
Голы: 0:1 – Венделл, 5 (с пенальти); 1:1 – Толиссо, 10; 2:1 – Роббен, 19; 3:1 – Хамес, 89.
Удаление: нет – Беллараби, 80.
Вольфсбург – Герта – 2:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Дилросун, 61; 1:1 – Малли, 87; 1:2 – Дуда, 90+1; 2:2 – Мехмеди, 90+3.
РБ Лейпциг – Ганновер – 3:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Поульсен, 9; 1:1 – Фуллкруг, 13; 2:1 – Вернер, 40; 3:1 – Вернер, 63; 3:2 – Альборнос, 65.
Голы: 0:1 – Чжи Донь-Вон, 82; 1:1 – Уджа, 87; 2:1 – Максим, 90+3.
Фортуна – Хоффенхайм – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Моралес, 45; 1:1 – Нелсон, 86; 2:1 – Лукебакио, 88 (с пенальти).