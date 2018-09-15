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РБ Лейпциг - Ганновер-96

15.09.2018, Суббота, 16:30 мск Лейпциг, стадион Ред Булл Арена Германия. Бундеслига, 3 тур РБ Лейпциг - Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2017/2018)
28 тур
31 марта, суббота 16:30 Ганновер-96 2:3 РБ Лейпциг
11 тур
4 ноября, суббота 17:30 РБ Лейпциг 2:1 Ганновер-96
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 24 6 4 88:32 +56 78
2. Боруссия Д 34 23 7 4 81:44 +37 76
3. РБ Лейпциг 34 19 9 6 63:29 +34 66
4. Байер 34 18 4 12 69:52 +17 58
5. Боруссия М 34 16 7 11 55:42 +13 55
6. Вольфсбург 34 16 7 11 62:50 +12 55
7. Айнтрахт Ф 34 15 9 10 60:48 +12 54
8. Вердер 34 14 11 9 58:49 +9 53
9. Хоффенхайм 34 13 12 9 70:52 +18 51
10. Фортуна 34 13 5 16 49:65 -16 44
11. Герта 34 11 10 13 49:57 -8 43
12. Майнц 34 12 7 15 46:57 -11 43
13. Фрайбург 34 8 12 14 46:61 -15 36
14. Шальке-04 34 8 9 17 37:55 -18 33
15. Аугсбург 34 8 8 18 51:71 -20 32
16. Штутгарт 34 7 7 20 32:70 -38 28
17. Ганновер-96 34 5 6 23 31:71 -40 21
18. Нюрнберг 34 3 10 21 26:68 -42 19
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