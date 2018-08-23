Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Балотелли: «У меня было пять предложений, но я решил остаться в «Ницце»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли прокомментировал решение остаться в команде.

    «В конце прошлого сезона я хотел уйти. Президент и клуб знали это. Остаться было моим выбором, потому что никто не может сказать мне, что нужно делать. Я делаю то, что чувствую и что хочу. Я уважаю всех, но окончательное решение остается за мной.

    Я остался, потому что предпочел сделать это. У меня было пять предложений. Я ждал, ждал, ждал, но в конце концов решил остаться. Но я мог очень легко уйти.

    Приход Виейра изменил мое решение на 80%», – сказал Балотелли.

    Балотелли отказался от выгодного предложения из Китая

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2018 22:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 10:25

      пять предложений видимо были только как интерес и не больше. иначе ведь ушел бы раз так очень хотел покинуть Ниццу. а тут пришлось остаться и говорить выгодные для себя вещи)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -38

      anatomarkov 23 августа 2018, 23:24

      В начале лета решила привести себя в порядок, искала и случайно наткнулась на один прибор который многие хвалили что с помощью его можно быстро скинуть пару килограмм, подтянуть живот, убрать бока и подкачать пресс и это все без диет и спорта. Вначале не поверила но решила попробовать и ура - за две недели реально сделала тело красивым, без боков и красивым животиком. Девочки советую всем попробовать, а вычитала о нем здесь ---- https://piar.life/Nazarova

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11