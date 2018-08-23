Балотелли: «У меня было пять предложений, но я решил остаться в «Ницце»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли прокомментировал решение остаться в команде.

«В конце прошлого сезона я хотел уйти. Президент и клуб знали это. Остаться было моим выбором, потому что никто не может сказать мне, что нужно делать. Я делаю то, что чувствую и что хочу. Я уважаю всех, но окончательное решение остается за мной.

Я остался, потому что предпочел сделать это. У меня было пять предложений. Я ждал, ждал, ждал, но в конце концов решил остаться. Но я мог очень легко уйти.

Приход Виейра изменил мое решение на 80%», – сказал Балотелли.

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