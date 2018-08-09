«Зенит» погулял возле резиденции Лукашенко накануне игры с минским «Динамо»

Сегодня, 9 августа, «Зенит» в гостях сыграет с минским «Динамо» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

В день игры футболисты и тренерский штаб петербуржцев совершили прогулку по Минску. Помимо прочего, представители «Зенита» прошлись вокруг резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко, которая располагается на проспекте Победителей.

Матч «Динамо» – «Зенит» пройдет на стадионе «Динамо» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.