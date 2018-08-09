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    «Зенит» погулял возле резиденции Лукашенко накануне игры с минским «Динамо»

    Сегодня, 9 августа, «Зенит» в гостях сыграет с минским «Динамо» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    В день игры футболисты и тренерский штаб петербуржцев совершили прогулку по Минску. Помимо прочего, представители «Зенита» прошлись вокруг резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко, которая располагается на проспекте Победителей.

    Матч «Динамо» – «Зенит» пройдет на стадионе «Динамо» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Sport24

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    09.08.2018 13:25
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 20:31

      Почти как "крестный ход".

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 9 августа 2018, 16:16

      Хороводы что ли водили,Дзюба вроде не поехал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 9 августа 2018, 16:15

      Батько сразу усилил охрану...

      2
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