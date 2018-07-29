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  • ФНЛ. «Балтика» Непомнящего потерпела третье поражение подряд, «Химки» Шалимова проиграли в Сочи и другие результаты

ФНЛ. «Балтика» Непомнящего потерпела третье поражение подряд, «Химки» Шалимова проиграли в Сочи и другие результаты

29 июля 2018, 20:59
10

Завершились очередные матчи третьего тура ФНЛ. Руководимая Валерием Непомнящим «Балтика» потерпела поражение от «Чертаново». С начала сезона калининградцы не набрали ни одного очка.

«Химки» Игоря Шалимова гостили в Сочи. Переехавший из Санкт-Петербурга клуб добился победы.

Первенство ФНЛ. 3-й тур

Авангард (Курск) – Факел (Воронеж) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Акбашев, 22.

Сочи – Химки – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Барсов, 18; 2:0 – Барсов, 26; 2:1 – Петрусев, 48 (с пенальти); 3:1 – Бурмистров, 51; 3:2 – Петрусев, 90+6 (с пенальти).

Тюмень – Армавир – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Лаук, 42.

Чертаново – Балтика – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Дзаламидзе, 32; 1:1 – Зиньковский, 73 (с пенальти); 2:1 – Сарвели, 80; 3:1 – Майрович, 89.

Тамбов – Нижний Новгород – 0:0

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Авангард Факел Сочи Химки Тюмень Армавир Чертаново Балтика Тамбов Нижний Новгород Шалимов Игорь Непомнящий Валерий
Комментарии (10)
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Рубик Докоян
1532888737
Не задался старт у "Балтики". Состав приличный для ФНЛ и Валерий Кузьмич тренер опытный со своим футбольным взглядом. И вместе с тем новичок ФНЛ клуб "Чертаново" очень удачно стартовал.
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DOCTOR PENALTY
1532889289
У всех питерцев в Сочи особый статус, выиграть там у них будет практически невозможно никому.
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Полная Канистра
1532890514
деду Непомнящему не умоляя его заслуги как тренера в прошлом пора на печку он уже ничего не помнит и угробит Балтику время его прошло быть тренером
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kaa-71
1532898509
Балтика не оправдывает выданный ей аванс
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iBragim2102
1532905974
На химки конечно, плевать, а вот Балтика и НижНовгород огорчают.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1532908330
Непомнящий - всё?
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ДСА
1532917368
С Балтикой что-то не то
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OfaZavr
1532935566
зря снова за тренерское дело Непомнящий взялся, и нервов кучу истратит ( а здоровье в возрасте стоило бы поберечь, ведь были уже проблемы когда Томью руководил) и ничего нового команде дать не сможет несмотря на большой опыт. пришло время пойти отдыхать.
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zigbert
1532963667
Удручающее начало у Балтики. Может еще разыграются?
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