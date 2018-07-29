ФНЛ. «Балтика» Непомнящего потерпела третье поражение подряд, «Химки» Шалимова проиграли в Сочи и другие результаты

Завершились очередные матчи третьего тура ФНЛ. Руководимая Валерием Непомнящим «Балтика» потерпела поражение от «Чертаново». С начала сезона калининградцы не набрали ни одного очка.

«Химки» Игоря Шалимова гостили в Сочи. Переехавший из Санкт-Петербурга клуб добился победы.

Первенство ФНЛ. 3-й тур

Авангард (Курск) – Факел (Воронеж) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Акбашев, 22.

Сочи – Химки – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Барсов, 18; 2:0 – Барсов, 26; 2:1 – Петрусев, 48 (с пенальти); 3:1 – Бурмистров, 51; 3:2 – Петрусев, 90+6 (с пенальти).

Тюмень – Армавир – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Лаук, 42.

Чертаново – Балтика – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Дзаламидзе, 32; 1:1 – Зиньковский, 73 (с пенальти); 2:1 – Сарвели, 80; 3:1 – Майрович, 89.

Тамбов – Нижний Новгород – 0:0

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ