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    Пулишич из-за законодательства США не получил приз лучшему игроку матча с «Ливерпулем»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич был признан лучшим игроком матча Международного кубка чемпионов против «Ливерпуля» (3:1).

    19-летний футболист отметился в этой встрече двумя забитыми голами. Американец не получил награду, спонсором которой является один из пивоваренных брендов, из-за своего возраста.

    Согласно законодательству США, употребление алкоголя разрешено после достижения 21 года. Вместо него приз получил 27-летний защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

    Источник: Goal.com

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    23.07.2018 10:33
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 июля 2018, 05:41

      Почему Ван Дейк, хоть он гол забил, он лучшим всё равно не был!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 июля 2018, 15:13

      Читаю комментарии и удивляюсь. "Маразм", "тупые америкосы", "глупые законы")))). В Америке никому в голову не придёт согласиться на просьбу подростка купить ему пива или сигареты в магазине. За это можно сесть в тюрьму. А у нас купил ребёнку пивка или дал прикурить - доброе дело сделал. Молодец.
      И кто после этого тупой???

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > la verdad 24 июля 2018, 05:40

      "А у нас купил ребёнку пивка или дал прикурить - доброе дело сделал."
      Дак, ты больше не покупай ребенку пиво и сигареты!

      1
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 23 июля 2018, 13:09

      А со скольки лет в Калифорнии можно курить марихуану?

      0
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      Рейтинг: +12386

      DeStar 23 июля 2018, 12:44

      смешно)

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 июля 2018, 12:42

      но хоть кружку для пива могли подарить как сувенир и вообще спонсор не подходящий для игроков а для болел вполне само то

      6
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 23 июля 2018, 12:31

      пить пиво до 21 го нельзя, но заниматься секасом можно уже с 18-ти )))

      2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 12:30

      Глупые законы.

      4
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      Рейтинг: +67

      Rustam85 > zigbert 23 июля 2018, 14:23

      тупые америкосы . Задорнов!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 11:48

      вот глупость то несусветная, употребление и приз от алкогольного спонсора это по их мнению одно и тоже получается))

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 23 июля 2018, 11:34

      зато пол менять с 5 лет можно.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 23 июля 2018, 11:14

      Абы что и с боку бантик! В этом случае его и к участию в турнире нельзя было допускать! И причём здесь вообще употребление алкоголя?!

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