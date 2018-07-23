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  • Пулишич из-за законодательства США не получил приз лучшему игроку матча с «Ливерпулем»

Пулишич из-за законодательства США не получил приз лучшему игроку матча с «Ливерпулем»

23 июля 2018, 10:33
15

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич был признан лучшим игроком матча Международного кубка чемпионов против «Ливерпуля» (3:1).

19-летний футболист отметился в этой встрече двумя забитыми голами. Американец не получил награду, спонсором которой является один из пивоваренных брендов, из-за своего возраста.

Согласно законодательству США, употребление алкоголя разрешено после достижения 21 года. Вместо него приз получил 27-летний защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Боруссия Д Ливерпуль ван Дейк Вирджил Пулишич Кристиан
Комментарии (15)
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84aivengo
1532332257
даже не знаю,как это назвать...
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BlackMurder
1532332853
Хороший молодой полузащитник
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zatonn
1532333688
Абы что и с боку бантик! В этом случае его и к участию в турнире нельзя было допускать! И причём здесь вообще употребление алкоголя?!
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СашкаГуров
1532334870
зато пол менять с 5 лет можно.
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OfaZavr
1532335712
вот глупость то несусветная, употребление и приз от алкогольного спонсора это по их мнению одно и тоже получается))
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zigbert
1532338233
Глупые законы.
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android-uz
1532338302
пить пиво до 21 го нельзя, но заниматься секасом можно уже с 18-ти )))
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Полная Канистра
1532338964
но хоть кружку для пива могли подарить как сувенир и вообще спонсор не подходящий для игроков а для болел вполне само то
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DeStar
1532339086
смешно)
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la verdad
1532348000
Читаю комментарии и удивляюсь. "Маразм", "тупые америкосы", "глупые законы")))). В Америке никому в голову не придёт согласиться на просьбу подростка купить ему пива или сигареты в магазине. За это можно сесть в тюрьму. А у нас купил ребёнку пивка или дал прикурить - доброе дело сделал. Молодец. И кто после этого тупой???
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