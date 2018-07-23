Пулишич из-за законодательства США не получил приз лучшему игроку матча с «Ливерпулем»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич был признан лучшим игроком матча Международного кубка чемпионов против «Ливерпуля» (3:1).

19-летний футболист отметился в этой встрече двумя забитыми голами. Американец не получил награду, спонсором которой является один из пивоваренных брендов, из-за своего возраста.

Согласно законодательству США, употребление алкоголя разрешено после достижения 21 года. Вместо него приз получил 27-летний защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

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