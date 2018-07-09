Рахимов – о Кузяеве: «Это тот парень, который не боится конкуренции»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Амкара» Рашид Рахимов отметил прогресс полузащитника «Зенита» и сборной России Далера Кузяева после ухода из«Ахмата».

«Еще в его последний сезон в Грозном я говорил, что Кузяев достоин вызова в сборную России. Это тот парень, который не боится конкуренции.

Даже если в команде будут футболисты сильнее его, он на их фоне будет только расти. Когда он уходил в «Зенит», я для себя понимал, что Далер делает шаг вперед», – считает Рахимов.

На проходящем ЧМ-2018 Кузяев сыграл в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.