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  • Рахимов – о Кузяеве: «Это тот парень, который не боится конкуренции»

Рахимов – о Кузяеве: «Это тот парень, который не боится конкуренции»

9 июля 2018, 06:17
9

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Амкара» Рашид Рахимов отметил прогресс полузащитника «Зенита» и сборной России Далера Кузяева после ухода из«Ахмата».

«Еще в его последний сезон в Грозном я говорил, что Кузяев достоин вызова в сборную России. Это тот парень, который не боится конкуренции.

Даже если в команде будут футболисты сильнее его, он на их фоне будет только расти. Когда он уходил в «Зенит», я для себя понимал, что Далер делает шаг вперед», – считает Рахимов.

На проходящем ЧМ-2018 Кузяев сыграл в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Зенит Кузяев Далер Рахимов Рашид
Комментарии (9)
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A-Den
1531108504
Только немного на ЧМ показал
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Рубик Докоян
1531110925
Далер хорошо воспитан и образован. На поле работает на максимуме своей готовности. У него хороший функционал, приличный удар. Надо только тренерам не загонять игрока в прокрустово ложе своими установками, которые ограничивают игровой потенциал и способности футболиста.
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paracetamol
1531113979
Кузя молодец, и гол забил в серии пенальти качественный!
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Бриг
1531123306
В опорной сыграл очень качественно, а с Испанией - просто классно. Не случайно был выжат как лимон.
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Evgeniy32
1531127168
Далер Кузяев, Рома Зобнин, Саша Головин, братья Миранчуки - наше настоящее и будущее. Надеюсь, что всё сложится у них хорошо. Потенциал у ребят огромный
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Zenmaster
1531129879
Далер умничька -- у него ещё много чего в переди -- он ещё ой как прибавит !!!
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zigbert
1531210755
Не плохо отыграл за сборную.
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