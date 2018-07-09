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    Рахимов – о Кузяеве: «Это тот парень, который не боится конкуренции»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Амкара» Рашид Рахимов отметил прогресс полузащитника «Зенита» и сборной России Далера Кузяева после ухода из«Ахмата».

    «Еще в его последний сезон в Грозном я говорил, что Кузяев достоин вызова в сборную России. Это тот парень, который не боится конкуренции.

    Даже если в команде будут футболисты сильнее его, он на их фоне будет только расти. Когда он уходил в «Зенит», я для себя понимал, что Далер делает шаг вперед», – считает Рахимов.

    На проходящем ЧМ-2018 Кузяев сыграл в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Известия

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    09.07.2018 06:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 11:19

      Не плохо отыграл за сборную.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 9 июля 2018, 12:51

      Далер умничька -- у него ещё много чего в переди -- он ещё ой как прибавит !!!

      1
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 9 июля 2018, 12:06

      Далер Кузяев, Рома Зобнин, Саша Головин, братья Миранчуки - наше настоящее и будущее. Надеюсь, что всё сложится у них хорошо. Потенциал у ребят огромный

      2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 июля 2018, 11:01

      В опорной сыграл очень качественно, а с Испанией - просто классно. Не случайно был выжат как лимон.

      1
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 9 июля 2018, 08:26

      Кузя молодец, и гол забил в серии пенальти качественный!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > paracetamol 9 июля 2018, 09:14

      да пенальти пробил уверенно даже неожиданно уверенно

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июля 2018, 07:35

      Далер хорошо воспитан и образован. На поле работает на максимуме своей готовности. У него хороший функционал, приличный удар. Надо только тренерам не загонять игрока в прокрустово ложе своими установками, которые ограничивают игровой потенциал и способности футболиста.

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      Рейтинг: +392

      A-Den 9 июля 2018, 06:55

      Только немного на ЧМ показал

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > A-Den 9 июля 2018, 09:13

      почти ничего одна суета какая то а в полузащите надо играть с головой дружить а он все как то не впопад делал

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