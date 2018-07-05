Ривалдо – Неймару: «Если нужно падать и тянуть время, то делай это»

В том то и дело что это делают не все футболисты.И нечего Ривалдо учить Неймара ,если у него уже богатый опыт по этому вопросу. А вот футбольный бог за это впоследствии накажет.
Бывший полузащитник сборной Бразилии Ривалдо опубликовал слова поддержки в адрес Неймара. Форвард на текущем чемпионате мира-2018 подвергается критике за симуляции и затяжки времени.
«Неймар, играй так, как ты всегда играл. Не обращай внимания на комментарии других команд, многие из которых уже покинули чемпионат мира.
Если нужно сделать финт – сделай его, если нужно забить – забивай. И если приходится падать из-за фолов и тянуть время, то делай это. Потому что все так делают.
Продолжай двигаться вперед и очаровывать нас своим футболом! Обнимаю!» – написал Ривалдо в инстаграме.