Ривалдо – Неймару: «Если нужно падать и тянуть время, то делай это»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Ривалдо опубликовал слова поддержки в адрес Неймара. Форвард на текущем чемпионате мира-2018 подвергается критике за симуляции и затяжки времени.

«Неймар, играй так, как ты всегда играл. Не обращай внимания на комментарии других команд, многие из которых уже покинули чемпионат мира.

Если нужно сделать финт – сделай его, если нужно забить – забивай. И если приходится падать из-за фолов и тянуть время, то делай это. Потому что все так делают.

Продолжай двигаться вперед и очаровывать нас своим футболом! Обнимаю!» – написал Ривалдо в инстаграме.