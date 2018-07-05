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    Ривалдо – Неймару: «Если нужно падать и тянуть время, то делай это»

    Бывший полузащитник сборной Бразилии Ривалдо опубликовал слова поддержки в адрес Неймара. Форвард на текущем чемпионате мира-2018 подвергается критике за симуляции и затяжки времени.

    «Неймар, играй так, как ты всегда играл. Не обращай внимания на комментарии других команд, многие из которых уже покинули чемпионат мира.

    Если нужно сделать финт – сделай его, если нужно забить – забивай. И если приходится падать из-за фолов и тянуть время, то делай это. Потому что все так делают.

    Продолжай двигаться вперед и очаровывать нас своим футболом! Обнимаю!» – написал Ривалдо в инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    05.07.2018 10:04
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 11:53

      В том то и дело что это делают не все футболисты.И нечего Ривалдо учить Неймара ,если у него уже богатый опыт по этому вопросу. А вот футбольный бог за это впоследствии накажет.

      1
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      Рейтинг: +504

      xapaycm 5 июля 2018, 12:16

      Все помнят, как в японии Ривалдо катался по полю ухватившись за лицо от попадания мяча в ногу в матче с Турцией.
      Тот ещё мужчина.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25010

      bset 5 июля 2018, 11:53

      Когда обсуждаешь футбол с человеком, которому он не интересен, за такие моменты становится стыдно. В том же хоккее такой дичи нет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 5 июля 2018, 11:42

      Судьи должны с этим бороться. Начал кататься- сразу врача, симулянта с поля, и продолжать игру. 3-5 мин не разрешать входить. Пару раз, и как отрежет.

      3
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      Рейтинг: +545

      T_REX 5 июля 2018, 11:36

      2 симулянта, только у одного после таких выходок карьера под откос пошла, а другой тупой любитель бабла

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 июля 2018, 11:24

      Мысли вслух

      0
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      Рейтинг: +309

      Ден71 5 июля 2018, 11:22

      Симуляция это часть игры, она была есть и будет до того момента пока с ней не начнут бороться и перестанут делать идеализацию игроков. И в принципе VAR должен искоренять это. А FIFA стоит правильно настроить судейство, выдать правильные рекомендации. Ну а на сегодня в принципе спорт есть спорт и все законные методы хороши, что бы добиваться успеха. И как тянуть время знают все от вратарей до игроков.

      2
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 5 июля 2018, 11:20

      Эта паскуда знает о чём говорит.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +948

      matvei_72 5 июля 2018, 11:14

      Значит в этом заключается секрет знаменитой бразильской техники? или нет..........

      5
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 июля 2018, 11:00

      ну этот как ни кто другой знает толк в симуляции

      6
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