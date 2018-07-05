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  • Ривалдо – Неймару: «Если нужно падать и тянуть время, то делай это»

Ривалдо – Неймару: «Если нужно падать и тянуть время, то делай это»

5 июля 2018, 10:04
22

Бывший полузащитник сборной Бразилии Ривалдо опубликовал слова поддержки в адрес Неймара. Форвард на текущем чемпионате мира-2018 подвергается критике за симуляции и затяжки времени.

«Неймар, играй так, как ты всегда играл. Не обращай внимания на комментарии других команд, многие из которых уже покинули чемпионат мира.

Если нужно сделать финт – сделай его, если нужно забить – забивай. И если приходится падать из-за фолов и тянуть время, то делай это. Потому что все так делают.

Продолжай двигаться вперед и очаровывать нас своим футболом! Обнимаю!» – написал Ривалдо в инстаграме.

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Публикация от text (@rivaldooficial)

Источник: Instagram
Чемпионат мира Бразилия Неймар
Комментарии (22)
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insider_retro
1530774845
Дурной совет не вправит бестолковую голову... Талант надо чем-то подкреплять... А следуя заветам Ривалдо, Неймару сложно будет подняться до высот двух игроков, которых он всё пытается догнать и перегнать...
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АртурZaСМ
1530775554
Сам был говн.ом и Неймара учит тому же. Все помнят тот момент у углового флажка, когда мяч попал в Ривалдо, а он потом валялся там будто ему ногу ампутировали без анестезии...
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Project Бабангида
1530775586
советы бывалого симулянта! преемственность в данном случаи соблюдена
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KOLBIS
1530775829
Да все они там симулянты,один ноет и валяется постоянно,у другого спина от кровати в гостинице заболела,все кругом виноваты...За Бельгию!!!...
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zatonn
1530775856
Когда судьи начнут решительно применять красные карточки за подобные выходки, так сразу количество всяких рамосов, неймаров и им подобных резко пойдёт на убыль.
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artydoc
1530775963
Я помню эту сборную с Ривалдо в Японии и Корее в 2002г. Смотреть было противно на этих уродов. Полмира болело против них тогда.
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21082014
1530776471
Хороший учитель.можно даже законспектировать.
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OfaZavr
1530777113
плохой совет, лучше бы сказал что только с помощью своего таланта и мастерства можно добиться уважения, славы и трофеев а не как уж не за счет пакостных штучек. теперь Неймар продолжит делать подобное раз получил поддержку от такого знаменитого игрока.
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piligrim1986
1530777659
ну этот как ни кто другой знает толк в симуляции
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matvei_72
1530778451
Значит в этом заключается секрет знаменитой бразильской техники? или нет..........
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