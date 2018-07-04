Саутгейт: «У Англии плохая статистика со шведами. Это будет очень сложная игра»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил шансы своей команды в четвертьфинале чемпионата мира-2018, где они встретятся со Швецией.

«Я уже думаю о следующей игре. У нас плохая статистика со шведами. Мы всегда недооценивали их, у них хорошие игроки, против них чертовски сложно играть.

Сейчас мы в восторге, но нам надо обратно в Репино. Это будет очень сложная игра», – сказал Саутгейт после финального свистка.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти).