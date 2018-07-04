Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Саутгейт: «У Англии плохая статистика со шведами. Это будет очень сложная игра»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил шансы своей команды в четвертьфинале чемпионата мира-2018, где они встретятся со Швецией.

    «Я уже думаю о следующей игре. У нас плохая статистика со шведами. Мы всегда недооценивали их, у них хорошие игроки, против них чертовски сложно играть.

    Сейчас мы в восторге, но нам надо обратно в Репино. Это будет очень сложная игра», – сказал Саутгейт после финального свистка.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти).

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2018 09:16
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +50

      magistr333 7 июля 2018, 16:03

      зато у Англичан с судьями ******** статистика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 4 июля 2018, 18:27

      Англия их растаптает.Видел их трусливую игру с немцами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 4 июля 2018, 10:43

      Швеция - чудо сборная. Сначала не пустила на ЧМ Голландию и Италию, поучаствовала в вылете Германия (хотя и сама проиграл)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      AloneStalker 4 июля 2018, 09:27

      Хотелось бы увидеть шведов в 1/2

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11