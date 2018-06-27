Лев: «В матче с Южной Кореей у нас и шансов-то не было»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после матча третьего тура группы F чемпионата мира-2018 против сборной Южной Кореи (0:2) отметил, что его команда не имела шансов по ходу встречи.

«Сейчас сложно что-то сказать. Мы дико разочарованы вылетом. Я думаю, мы должны поздравить соперника. Мы не заслужили на этом турнире защитить чемпионство и выйти в плей-офф.

Мы этого хотели, вы видели все во 2-м тайме, но у нас толком и шансов не было. После 60-й и 70-й минуты мы узнали, что Швеция ведет, нам надо забить, но этой команде не хватило легкости и динамики», – сказал Лев.

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