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    Коллер: «Поражение от Уругвая – серьезная пощечина для России»

    Бывший нападающий «Крыльев Советов» и сборной Чехии Ян Коллер считает, что сборной России придется еще сложнее в плей-офф чемпионата мира-2018, чем в проигранном матче сборной Уругвая.

    «Это серьезная пощечина для сборной России. Сборная Уругвая показала свои сильные стороны и добилась уверенной победы.

    Безусловно, на игре России серьезно сказалась удаление. Команде пришлось больше тайма играть в меньшинстве, а погодные условия еще больше осложнили задачу.

    Теперь России нужно сосредоточиться на 1/8 финала. Игра на вылет будет еще сложнее», – сказал Коллер.

    Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия завершился со счетом 3:0. Уругвайцы заняли первое итоговое место в группе А, россияне – второе. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. В 1/8 финала хозяева турнира встретятся со сборной Испании.

    Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

    Источник: Известия

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    26.06.2018 07:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 15:38

      В этой игре ,все было против нас. С испанцами у сборной России будет сильнейший состав.

      1
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      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:16

      Это не пощечина , мы просто тренировались перед плейофф , смотрите за своими футболистами )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 26 июня 2018, 09:17

      Это -- КОШМАР !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema > Zenmaster 26 июня 2018, 09:55

      Никакого кошмара, просто это наш уровень.
      В 1/8 пройдём только при невероятном стечении обстоятельств типа: поноса у испанцев, помощи Хоттабыча и благоприятного сочетания звёзд)))
      Невозможное - возможно!!!)))

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 26 июня 2018, 09:12

      Здесь больше похоже на хук от Тайсона.

      2
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 26 июня 2018, 08:49

      Да ладно вам,всё нормально,кураж прошёл,а наша сборная стала сама собой)не надо переоценивать наши силы)

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 июня 2018, 08:32

      Нет,Ян,это не пощёчина.Это отп.здили ногами возле урны у подъезда, на глазах соседей и любимой девушки.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 июня 2018, 07:49

      Пендаль это под жопень...

      1
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