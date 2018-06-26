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  • Коллер: «Поражение от Уругвая – серьезная пощечина для России»

Коллер: «Поражение от Уругвая – серьезная пощечина для России»

26 июня 2018, 07:43
8

Бывший нападающий «Крыльев Советов» и сборной Чехии Ян Коллер считает, что сборной России придется еще сложнее в плей-офф чемпионата мира-2018, чем в проигранном матче сборной Уругвая.

«Это серьезная пощечина для сборной России. Сборная Уругвая показала свои сильные стороны и добилась уверенной победы.

Безусловно, на игре России серьезно сказалась удаление. Команде пришлось больше тайма играть в меньшинстве, а погодные условия еще больше осложнили задачу.

Теперь России нужно сосредоточиться на 1/8 финала. Игра на вылет будет еще сложнее», – сказал Коллер.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия завершился со счетом 3:0. Уругвайцы заняли первое итоговое место в группе А, россияне – второе. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. В 1/8 финала хозяева турнира встретятся со сборной Испании.

Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Уругвай Коллер Ян
Комментарии (8)
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KOLBIS
1529988542
Пендаль это под жопень...
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yorgenbarenz
1529991156
Нет,Ян,это не пощёчина.Это отп.здили ногами возле урны у подъезда, на глазах соседей и любимой девушки.
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Lenin26
1529992155
Да ладно вам,всё нормально,кураж прошёл,а наша сборная стала сама собой)не надо переоценивать наши силы)
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woyser
1529993572
Здесь больше похоже на хук от Тайсона.
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Zenmaster
1529993841
Это -- КОШМАР !!!
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Тибер
1529997394
Это не пощечина , мы просто тренировались перед плейофф , смотрите за своими футболистами )))
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zigbert
1530016698
В этой игре ,все было против нас. С испанцами у сборной России будет сильнейший состав.
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