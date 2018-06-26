Коллер: «Поражение от Уругвая – серьезная пощечина для России»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» и сборной Чехии Ян Коллер считает, что сборной России придется еще сложнее в плей-офф чемпионата мира-2018, чем в проигранном матче сборной Уругвая.

«Это серьезная пощечина для сборной России. Сборная Уругвая показала свои сильные стороны и добилась уверенной победы.

Безусловно, на игре России серьезно сказалась удаление. Команде пришлось больше тайма играть в меньшинстве, а погодные условия еще больше осложнили задачу.

Теперь России нужно сосредоточиться на 1/8 финала. Игра на вылет будет еще сложнее», – сказал Коллер.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия завершился со счетом 3:0. Уругвайцы заняли первое итоговое место в группе А, россияне – второе. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. В 1/8 финала хозяева турнира встретятся со сборной Испании.

Россия сгорела Уругваю. Но это нормально