Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жена Смольникова: «Не будьте псевдоболельщиками, переобувающимися при проигрыше»

    Екатерина Смольникова, жена защитника сборной России Игоря Смольникова, после поражения в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая (0:3) обратилась к болельщикам с просьбой поддержать ее мужа и национальную команду.

    «Дорогие друзья (и не друзья), знакомые и просто люди! Я обращаюсь ко всем! Мне искренне жаль, что так вышло сегодня. Я не представляю, в каком состоянии сейчас Игорь, только бог знает, как он хотел выиграть и как сейчас ему нелегко. Мне очень больно за него, он столько работал, старался, и не этого он хотел.

    Я прошу вас всех поддержать его и не писать мне ваше мнение по поводу его удаления! И прошу не писать оскорбления в его адрес. Это не конец света и такое может произойти с каждым игроком. Давайте верить в команду и в каждого игрока!

    Да, сегодня проиграли. Но, тем не менее, мы в 1/8 финала. Надо верить и желать удачи, а не быть псевдоболельщиками, которые переобуваются при проигрыше и бегут со стадиона раньше окончания матча. Искать виновных в поражении – это уже поражение!» – написала Смольникова в инстаграме.

    На 36-й минуте Смольников заработал удаление за две желтые карточки.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2018 23:35
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +91

      бей-забей 26 июня 2018, 12:49

      Смольников не причем,просто вчера был соперник уровня ЧМ.И мы увидели действительный уровень нашей команды.УВЫ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 26 июня 2018, 11:10

      Твой муж мудак !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:29

      Все русские и Россияне болеем за сборную России ))) а футболисты кто когда либо играл нужно советовать , умом не поймут так делом ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 июня 2018, 10:14

      К сожаления см ола после травмы не может набрать ту форму, которая была у него...Удачи Игорь, продолжай работать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 26 июня 2018, 10:12

      Вратарю Ливерпуля после финала обещали его девушку зарезать, так что Катюша радуйся, что ты не в Англии живешь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -19

      Пестрый 26 июня 2018, 10:10

      А чего его поддерживать? он и так не плохо держался на лавке, а вот когда надо было подменить партнера что бы тот отдохнул перед важной игрой твой муженек оказался футбольным импотентом и подставил всю команду)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 09:37

      К сожалению матч 18 финала уже пройдет без Игоря.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 26 июня 2018, 10:29

      а может и к радости) вообще считаю зря его Черчесов выпустил, Фернандес надежнее.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Вова 1900 26 июня 2018, 09:28

      Зачем извиняться перед идиотами.А нормальные итак всё понимают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 июня 2018, 07:45

      Екатерине не следует нас учить жить. Такое не может произойти с каждым игроком.Играли двадцать два бугая +замены,а удалили твоего красавца.И играл он,как п.зда.Это его уровень.Мастер обреза и зевка.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 июня 2018, 07:30

      Ну совсем не дело,мужику за бабу прятаться,маму бы еще привел....

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11