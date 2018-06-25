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  • Жена Смольникова: «Не будьте псевдоболельщиками, переобувающимися при проигрыше»

Жена Смольникова: «Не будьте псевдоболельщиками, переобувающимися при проигрыше»

25 июня 2018, 23:35
35

Екатерина Смольникова, жена защитника сборной России Игоря Смольникова, после поражения в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая (0:3) обратилась к болельщикам с просьбой поддержать ее мужа и национальную команду.

«Дорогие друзья (и не друзья), знакомые и просто люди! Я обращаюсь ко всем! Мне искренне жаль, что так вышло сегодня. Я не представляю, в каком состоянии сейчас Игорь, только бог знает, как он хотел выиграть и как сейчас ему нелегко. Мне очень больно за него, он столько работал, старался, и не этого он хотел.

Я прошу вас всех поддержать его и не писать мне ваше мнение по поводу его удаления! И прошу не писать оскорбления в его адрес. Это не конец света и такое может произойти с каждым игроком. Давайте верить в команду и в каждого игрока!

Да, сегодня проиграли. Но, тем не менее, мы в 1/8 финала. Надо верить и желать удачи, а не быть псевдоболельщиками, которые переобуваются при проигрыше и бегут со стадиона раньше окончания матча. Искать виновных в поражении – это уже поражение!» – написала Смольникова в инстаграме.

На 36-й минуте Смольников заработал удаление за две желтые карточки.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Смольников Игорь
Комментарии (35)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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zico2205
1529959612
Да дело не в Игоре...Просто на его месте должен был быть Игнатьев.....
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prezent2017
1529960233
Игорь старался, но перестарался малость. Зато не пулял как Самедов со штрафных в небеса и не ловил бабочки как дырка в воротах.
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Gazzaev_Pyos
1529960486
Твой муж п*д*р*с, ты в курсе?
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ufos73
1529964350
Еще бы добавила, "он больше так не будет!" Детский сад какой то
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Obojaemiy
1529985231
Дорогая Екатерина! Твой Игорек ходячий косяк! Мы из за него вылетели в прошлом ЕВРО, где все голы привез именно он! Сегодня опять тоже самое! Не его уровень сборная..Езжайте играть в какой нибудь Енисей! Хватит позорить и подставлять нашу страну!
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Антибиотик
1529986337
Смольников идиот, подвел всю команду.
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Иванов Иван Иванович
1529987177
Игореха, мы с тобой! Для Каменска ты всеравно лучший. Хоть и косячишь порой ))
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KOLBIS
1529987417
Ну совсем не дело,мужику за бабу прятаться,маму бы еще привел....
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yorgenbarenz
1529988327
Екатерине не следует нас учить жить. Такое не может произойти с каждым игроком.Играли двадцать два бугая +замены,а удалили твоего красавца.И играл он,как п.зда.Это его уровень.Мастер обреза и зевка.
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zigbert
1529995040
К сожалению матч 1\8 финала уже пройдет без Игоря.
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