Жена Смольникова: «Не будьте псевдоболельщиками, переобувающимися при проигрыше»

Екатерина Смольникова, жена защитника сборной России Игоря Смольникова, после поражения в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая (0:3) обратилась к болельщикам с просьбой поддержать ее мужа и национальную команду.

«Дорогие друзья (и не друзья), знакомые и просто люди! Я обращаюсь ко всем! Мне искренне жаль, что так вышло сегодня. Я не представляю, в каком состоянии сейчас Игорь, только бог знает, как он хотел выиграть и как сейчас ему нелегко. Мне очень больно за него, он столько работал, старался, и не этого он хотел.

Я прошу вас всех поддержать его и не писать мне ваше мнение по поводу его удаления! И прошу не писать оскорбления в его адрес. Это не конец света и такое может произойти с каждым игроком. Давайте верить в команду и в каждого игрока!

Да, сегодня проиграли. Но, тем не менее, мы в 1/8 финала. Надо верить и желать удачи, а не быть псевдоболельщиками, которые переобуваются при проигрыше и бегут со стадиона раньше окончания матча. Искать виновных в поражении – это уже поражение!» – написала Смольникова в инстаграме.

На 36-й минуте Смольников заработал удаление за две желтые карточки.