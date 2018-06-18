«Челси» заплатит 5 миллионов «Наполи» за Сарри

«Челси» продолжает поиски нового главного тренера. Маурицио Сарри продолжает оставаться приоритетным вариантом для лондонцев.

«Аристократы» выкупят контракт 59-летнего специалиста у «Наполи» за 5 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в сделку войдет джентльменское соглашение о том, что «Челси» не будет пытаться купить игроков «Наполи».

Контракт Сарри с «Наполи» не был расторгнут, хотя неаполитанцев уже возглавил Карло Анчелотти. Соглашение действует до середины 2019 года.