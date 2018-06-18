Мосметро поздравило Мексику с победой на испанском языке

Московский метрополитен на испанском языке поздравил болельщиков сборной Мексики с победой над командой Германии в стартовом матче чемпионата мира-2018.

«В честь победы сборной Мексики мы поздравляем болельщиков с победой на испанском языке и также на испанском подсказываем, как доехать со станции Московского центрального кольца «Лужники», – говорится в сообщении метрополитена в твиттере.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Германия – Мексика завершился со счетом 0:1.