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    Жириновский: «Сборная России выйдет из группы, победив Египет 1:0 и сыграв вничью 0:0 с Уругваем»

    Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что сборная России выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира. По мнению политика, в оставшихся двух матчах группового раунда россияне наберут четыре очка.

    В первом поединке команда Станислава Черчесова разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

    «Сборная России обыграет Египет со счетом 1:0, а с Уругваем сыграем вничью – 0:0. Мы выйдем из группы», – сказал Жириновский в эфире катарского телеканала «Аль-Джазира».

    Мат Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня (21:00 по московскому времени). Встреча Уругвай – Россия пройдет 25 числа, в понедельник (17:00).

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.06.2018 16:13
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 17 июня 2018, 22:17

      Россия вперёд. Господин Жириновский правильно сказал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      1297 17 июня 2018, 20:27

      Не выиграют у египтян.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 20:23

      Мечты иногда сбываются.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 17 июня 2018, 18:55

      Тоже мне специалист по футболу нашелся.. И сынуля его такой же

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 июня 2018, 18:29

      Политик Жирик пророчеством увлекся и рейтинг свой за счет футбола хочет повысить))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 17:52

      на раз Жириновский сказал, значит так тому и быть! :)) будем верить и надеяться!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 17 июня 2018, 17:36

      Вофик! Вы сам то понял,чё озвучил???Не реализ,я так думаю...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 июня 2018, 17:34

      дай бог чтобы было так Есть же у нас свои оказывается осьминоги

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 17 июня 2018, 17:28

      Проверим насколько правдивы в своих высказываниях наши политики...Дай Бог, чтоб так оно и было !

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 17 июня 2018, 17:22

      Владимир Вольфович классный прогнозист в политике... Посмотрим, как у него получится в футболе..., даж интересно стало..

      1
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