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  • Жириновский: «Сборная России выйдет из группы, победив Египет 1:0 и сыграв вничью 0:0 с Уругваем»

Жириновский: «Сборная России выйдет из группы, победив Египет 1:0 и сыграв вничью 0:0 с Уругваем»

17 июня 2018, 16:13
20

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что сборная России выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира. По мнению политика, в оставшихся двух матчах группового раунда россияне наберут четыре очка.

В первом поединке команда Станислава Черчесова разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

«Сборная России обыграет Египет со счетом 1:0, а с Уругваем сыграем вничью – 0:0. Мы выйдем из группы», – сказал Жириновский в эфире катарского телеканала «Аль-Джазира».

Мат Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня (21:00 по московскому времени). Встреча Уругвай – Россия пройдет 25 числа, в понедельник (17:00).

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Египет Уругвай
Комментарии (20)
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xColaz
1529241474
Обычно его прогнозы сбываются)
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alexis02lion
1529241800
С Египтом реально вымучить как и Уругвай 1-0, а вот то что на ничью сами уругвайцы в последнем матче будут играть как многие говорят вряд ли, хотя может силы поберегут для следующего раунда. Так то при любом раскладе выходить надо, а вот на Португалию или Испанию тут уж без разницы - хрен редьки не слаще.
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edw7777
1529242403
Еще один предсказатель! Клоун.
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сапёр75
1529242852
Согласен с дядей Вовой )
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neofizer
1529242933
провидец..
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woyser
1529243649
Владимир Вольфович весёлый чувак и это бесспорно!) Но чтоб он увлекался футболом? Думаю Египту мы проиграем 1-2, а вот с Уругваем возможно будет и ничья, но скорее результативная.
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BarStep
1529245347
Владимир Вольфович классный прогнозист в политике... Посмотрим, как у него получится в футболе..., даж интересно стало..
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Полная Канистра
1529246040
дай бог чтобы было так Есть же у нас свои оказывается осьминоги
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OfaZavr
1529247131
на раз Жириновский сказал, значит так тому и быть! :)) будем верить и надеяться!
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zigbert
1529256214
Мечты иногда сбываются.
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