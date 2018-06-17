Жириновский: «Сборная России выйдет из группы, победив Египет 1:0 и сыграв вничью 0:0 с Уругваем»

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что сборная России выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира. По мнению политика, в оставшихся двух матчах группового раунда россияне наберут четыре очка.

В первом поединке команда Станислава Черчесова разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

«Сборная России обыграет Египет со счетом 1:0, а с Уругваем сыграем вничью – 0:0. Мы выйдем из группы», – сказал Жириновский в эфире катарского телеканала «Аль-Джазира».

Мат Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня (21:00 по московскому времени). Встреча Уругвай – Россия пройдет 25 числа, в понедельник (17:00).