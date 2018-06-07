Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаджиев: «У Черчесова остаются сомнения относительно стартового состава»

    Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев увидел улучшение игры в матче с Турцией (1:1) после проигранной товарищеской встречи с австрийцами.

    «Считаю, что сборная качественно прибавила после игры с Австрией. Особенно это было заметно в первой половине матча с Турцией, хотя во втором тайме команда действовала несколько хуже. Сложно сказать, с чем это может быть связано. Возможно, на футболистах сказываются физические нагрузки австрийского сбора.

    Либо тренер все еще выбирает схему, либо считает, что она должна варьироваться и изменяться в ходе матчей. Я ожидал, что с турками мы с первых минут будем играть в трех центральных защитников, учитывая не совсем удачный матч с Австрией. Но Черчесов решил сохранить модель предыдущей встречи, поменяв лишь нескольких игроков.

    В игре с австрийцами играли три номинальных центральных защитника, а Федор Кудряшов действовал на фланге. В матче с турками он вышел на замену и занял место уже в центре обороны. Такая ротация, наверное, говорит о том, что у тренера остаются сомнения относительно стартового состава.

    Из тех футболистов, которые есть в составе и могут сыграть в опорной зоне, лучше всего смотрится Зобнин. Думаю, он справится с этой ролью. Роман умело выполняет оборонительные и атакующие функции. Хотя иногда он теряет позицию, а в опорной зоне нужно все-таки играть более строго», – считает Гаджиев.

    Россия откроет чемпионат мира-2018 14 июня матчем с командой Саудовской Аравии.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2018 06:16
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Охотник3 7 июня 2018, 18:45

      не ну конечно нет смысла в дружеских матчах показывать рабочие связки и схемы игры. посмотрим, будут ли ставить в центр Дзагоева с Головиным, и Миранчуков выпускать раньше, тогда все шансы на выход из группы будут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 7 июня 2018, 13:39

      А у нас сомнения по поводу его квалификации...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      подсечкин 7 июня 2018, 11:32

      Какие сомнения,какой стартовый состав! беги Черчесов,беги!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11