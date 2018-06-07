Гаджиев: «У Черчесова остаются сомнения относительно стартового состава»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев увидел улучшение игры в матче с Турцией (1:1) после проигранной товарищеской встречи с австрийцами.

«Считаю, что сборная качественно прибавила после игры с Австрией. Особенно это было заметно в первой половине матча с Турцией, хотя во втором тайме команда действовала несколько хуже. Сложно сказать, с чем это может быть связано. Возможно, на футболистах сказываются физические нагрузки австрийского сбора.

Либо тренер все еще выбирает схему, либо считает, что она должна варьироваться и изменяться в ходе матчей. Я ожидал, что с турками мы с первых минут будем играть в трех центральных защитников, учитывая не совсем удачный матч с Австрией. Но Черчесов решил сохранить модель предыдущей встречи, поменяв лишь нескольких игроков.

В игре с австрийцами играли три номинальных центральных защитника, а Федор Кудряшов действовал на фланге. В матче с турками он вышел на замену и занял место уже в центре обороны. Такая ротация, наверное, говорит о том, что у тренера остаются сомнения относительно стартового состава.

Из тех футболистов, которые есть в составе и могут сыграть в опорной зоне, лучше всего смотрится Зобнин. Думаю, он справится с этой ролью. Роман умело выполняет оборонительные и атакующие функции. Хотя иногда он теряет позицию, а в опорной зоне нужно все-таки играть более строго», – считает Гаджиев.

Россия откроет чемпионат мира-2018 14 июня матчем с командой Саудовской Аравии.