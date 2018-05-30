Рахимов: «Увидим схему с четырьмя защитниками в матче с Австрией»

Бывший главный тренер «Амкара», «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов назвал не случайным выбор сборной Австрии в качестве соперника при подготовке к чемпионату мира российской национальной команды.

«В Австрии отличные условия для подготовки спортсменов. Там замечательный климат, погодные условия и футбольные поля. Даже когда идет дождь, газоны сохраняют высочайшее качество. Так что выбор именно этого места для подготовки неудивителен.

Всем понятно, что игра с австрийцами будет важной и в плане подготовки к мундиалю, и с точки зрения отбора итоговой заявки. В то же время я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных экспериментов.

Сейчас появилось много разговоров о том, что в сборной наигрывают схему с четырьмя защитниками. Если это действительно так, то мы, наверное, увидим это в игре с Австрией. Потому что одно дело отрабатывать схему на тренировках и совершенно другое – на поле во время матчей», – считает Рахимов.

Товарищеский матч сборных команд Австрии и России пройдет в среду, 30 мая, в 21:45 по московскому времени.