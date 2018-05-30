Друг Роналду: «Криштиану – лучший игрок мира. В «Реале» ему сильно недоплачивают»

Журналист и друг Криштиану Роналду Нуну Гомеш назвал причины возможного ухода португальца из мадридского клуба. После финала Лиги чемпионов форвард сообщил, что в ближайшее время определится со своим будущим.

«Роналду раздражает, что ему обещали продлить контракт, но этого так и не произошло. Криштиану – лучший футболист мира. Ему сильно недоплачивают. Флорентино Перес обещал, что ему увеличат зарплату. Когда же Роналду обратился с просьбой продлить соглашение, ему ответили, что сейчас неподходящее время.

Криштиану расстроен, потому что клуб не выполнил своих обещаний», – сказал Нуну Гомеш.

Роналду точно уйдет из «Реала». Намеков достаточно