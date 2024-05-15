Бубнов скептически оценил шансы Тюкавина заиграть в Испании

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался прокомментировал возможность перехода нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Атлетико».

«Сейчас появится много советчиков, которые будут призывать Тюкавина перейти в испанский чемпионат. Но стоит помнить, что Константин стал играть в основном составе бело-голубых только по ходу этого сезона. И это у Лички, который традиционно доверяет молодым футболистам.

Для Тюкавина складывается идеальная обстановка в московском клубе. Тренер доверяет нападающему, выпуская в стартовом составе с одноклубниками, с которыми у него налажено взаимопонимание. Это лучший период, чтобы утвердиться в статусе главного центрфорварда команды и почувствовать вкус голов.

В этом сезоне Константин много забивает и отдаeт голевые передачи, но один чемпионат – не показатель. Ему нужно оставаться в «Динамо» минимум на сезон, чтобы доказать, что он стабильный форвард. Никто не застрахован от повторения судьбы Писарского, который плотно присел в «Крыльях Советов» на скамейку запасных.

«Динамо» ничем не рискует в этой ситуации. У Константина длительный действующий контракт, и его можно продать за хорошие деньги, которых хватит на подписание сразу нескольких качественных футболистов. Плюс у бело-голубых много молодых игроков на подходе к стартовому составу.

Константин пока не готов к переходу в испанский чемпионат. Одно дело – играть против защитников из чемпионата России, другое – толкаться с мощными игроками обороны из ведущих европейских команд.

К минусам Тюкавина можно отнести то, что он редко забивает с дальней дистанции, да и головой не так часто бьeт. При его скромных для центрфорварда габаритах будет тяжело показывать высокую результативность в Испании, будучи исключительно игроком штрафной площади.

Несмотря на отрицание интереса, селекционная служба «Атлетико» вполне может рассматривать кандидатуру Тюкавина, никто не обязан публично разглашать рабочие моменты. Но скорее всего, это работа на длительную перспективу.

В ближайшее время трудно представить, что россиянин сможет вытеснить кого-то из основного состава «Атлетико». Достаточно сравнить нашего футболиста с Жоау Феликсом, который сейчас арендован «Барселоной».

К Константину отношусь хорошо, он настоящий профессионал, но если форвард хочет играть в футбол, то нужно оставаться в «Динамо». Если же Тюкавин желает сидеть на скамейке запасных, то добро пожаловать в Испанию, скатертью дорожка!» – написал Бубнов.