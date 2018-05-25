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    Кулибали: «Я стою 120 миллионов? У меня вызывает улыбку, что сенегалец может столько стоить»

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали поделился мнением о своей трансферной стоимости, а также рассказал о болельщиках в Неаполе.

    «Не знаю, стою ли я 120 миллионов евро, 50 или 60. Но я смеюсь над этим с друзьями. У меня вызывает улыбку, что сенегалец может стоить 120 миллионов. Но это значит, что «Наполи» обо мне заботится. Лучше быть любимым где-то, чем ненавидимым где-то.

    Я спокоен. Я знаю, что моя семья счастлива в Неаполе. Мои соседи не говорят ни о чем, кроме футбола. Когда я иду по улице, даже старушки подходят ко мне и спрашивают, выиграем ли мы следующий матч.

    Если кто-то хочет узнать, что такое страсть в футболе, то им нужно приехать в Неаполь», – сказал Кулибали.

    В «Наполи» оценили Кулибали в 120 миллионов, «Челси» предлагал за него 75

    Источник: Football Italia

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    25.05.2018 23:40
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