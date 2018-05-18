В «Наполи» оценили Кулибали в 120 миллионов, «Челси» предлагал за него 75

В планы «Наполи» не входит продажа защитника Калиду Кулибали.

Ранее сообщалось, что в услугах Кулибали заинтересованы «Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В итальянском клубе оценили своего футболиста в 120 миллионов евро, что является рекордной суммой для защитников в мировом футболе.

Действующий рекордсмен по этому показателю – Вирджил ван Дейк, который зимой перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 86 миллионов евро.