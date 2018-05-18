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    В «Наполи» оценили Кулибали в 120 миллионов, «Челси» предлагал за него 75

    В планы «Наполи» не входит продажа защитника Калиду Кулибали.

    Ранее сообщалось, что в услугах Кулибали заинтересованы «Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В итальянском клубе оценили своего футболиста в 120 миллионов евро, что является рекордной суммой для защитников в мировом футболе.

    Действующий рекордсмен по этому показателю – Вирджил ван Дейк, который зимой перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 86 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    18.05.2018 07:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      ninashuranova 18 мая 2018, 12:09

      Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- https://tr.im/22QDY

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      Рейтинг: +299

      Басмачи 18 мая 2018, 11:06

      Вроде он за Челси играл

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