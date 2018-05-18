В «Наполи» оценили Кулибали в 120 миллионов, «Челси» предлагал за него 75

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- https://tr.im/22QDY
В планы «Наполи» не входит продажа защитника Калиду Кулибали.
Ранее сообщалось, что в услугах Кулибали заинтересованы «Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В итальянском клубе оценили своего футболиста в 120 миллионов евро, что является рекордной суммой для защитников в мировом футболе.
Действующий рекордсмен по этому показателю – Вирджил ван Дейк, который зимой перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 86 миллионов евро.