«Челси» может включить Давида Луиса в сделку по Сарри 

«Наполи» интересуется защитником «Челси» Давидом Луисом. По информации The Telegraph, «Челси» готов сделать скидку неаполитанцам, если они согласятся бесплатно отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в Лондон.

Сумма выкупа контракта итальянского тренера составляет 8 миллионов евро. Однако ранее сообщалось, что после 1 июня эта сумма снизится. Тогда же будет объявлено о назначении Карло Анчелотти главным тренером «Наполи».

Gazetta dello Sport: 1 июня Анчелотти будет объявлен главным тренером «Наполи»