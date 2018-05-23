«Челси» может включить Давида Луиса в сделку по Сарри 

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«Наполи» интересуется защитником «Челси» Давидом Луисом. По информации The Telegraph, «Челси» готов сделать скидку неаполитанцам, если они согласятся бесплатно отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в Лондон.
Сумма выкупа контракта итальянского тренера составляет 8 миллионов евро. Однако ранее сообщалось, что после 1 июня эта сумма снизится. Тогда же будет объявлено о назначении Карло Анчелотти главным тренером «Наполи».
Gazetta dello Sport: 1 июня Анчелотти будет объявлен главным тренером «Наполи»