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    «Челси» может включить Давида Луиса в сделку по Сарри 

    «Наполи» интересуется защитником «Челси» Давидом Луисом. По информации The Telegraph, «Челси» готов сделать скидку неаполитанцам, если они согласятся бесплатно отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в Лондон.

    Сумма выкупа контракта итальянского тренера составляет 8 миллионов евро. Однако ранее сообщалось, что после 1 июня эта сумма снизится. Тогда же будет объявлено о назначении Карло Анчелотти главным тренером «Наполи».

    Gazetta dello Sport: 1 июня Анчелотти будет объявлен главным тренером «Наполи»

    Источник: Telegraph.co.uk

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    23.05.2018 18:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 мая 2018, 18:58

      а Уфа почему не требует от Зенита сделку скажем включить Дзюбу за Семака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 мая 2018, 18:57

      уже доходит до того что тренера на игрока меняют

      0
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