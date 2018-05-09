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    Гаттузо пообещал выпить вина с игроками «Милана» после победы в Кубке Италии

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал о своих планах в случае победы над «Ювентусом» в финале Кубка Италии.

    «Моя семья будет присутствовать на стадионе. После игры я выпью бокал вина с парнями, может быть, даже не один, если победим...

    Потом я хотел бы провести некоторое время с теми людьми, с которыми давно не виделся», – рассказал Гаттузо.

    Финальный матч Кубка Италии «Ювентус» – «Милан» состоится в среду, 9 мая, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    09.05.2018 09:41
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +342

      romvad 10 мая 2018, 00:05

      Теперь вино не поможет, здесь водка нужна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 16:17

      Победа в кубке Италии будет для Милана важным достижением в сезоне.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 мая 2018, 15:54

      Удачи в финале!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 9 мая 2018, 10:37

      Раньше времени болтать не нужно! Матч ещё выиграть нужно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 9 мая 2018, 09:55

      Еще в "Джон Донн" пообещал бы сводить всех.

      1
      Ответить
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