Гаттузо пообещал выпить вина с игроками «Милана» после победы в Кубке Италии

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал о своих планах в случае победы над «Ювентусом» в финале Кубка Италии.

«Моя семья будет присутствовать на стадионе. После игры я выпью бокал вина с парнями, может быть, даже не один, если победим...

Потом я хотел бы провести некоторое время с теми людьми, с которыми давно не виделся», – рассказал Гаттузо.

Финальный матч Кубка Италии «Ювентус» – «Милан» состоится в среду, 9 мая, в 22:00 по московскому времени.