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  • Лига 1. «Сент-Этьен» разгромил «Нант»; «Ницца» обыграла «Труа» и другие результаты 

Лига 1. «Сент-Этьен» разгромил «Нант»; «Ницца» обыграла «Труа» и другие результаты 

1 апреля 2018, 19:53

В матче 31-го тура чемпионата Франции «Ницца» обыграла «Труа» со счетом 2:0.

«Ницца» набрала 45 очков и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице. «Труа» с 29-ю очками идет 18-й.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Франции. Лига 1. 31-й тур

Труа – Ницца – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Плеа, 16; 0:2 – Плеа, 83.

Нант – Сент-Этьен – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Дебюши, 17; 0:2 – Кабелла, 54; 0:3 – Кабелла, 63.

Страсбур – Метц – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Бахокен, 17; 1:1 – Ривьер, 24; 1:2 – Молле, 46; 2:2 – Сека, 80.

Удаление: Н’дур, 64 – нет.

Кан – Монпелье – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Сио, 53; 0:2 – Шхири, 23; 0:3 – Сио, 53; 1:3 – Сантини, 87.

Лилль – Амьен – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мендоза, 53.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Метц Труа Страсбур Ницца Сент-Этьен Нант Монпелье Кан Лилль Амьен
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