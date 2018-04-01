Лига 1. «Сент-Этьен» разгромил «Нант»; «Ницца» обыграла «Труа» и другие результаты 

В матче 31-го тура чемпионата Франции «Ницца» обыграла «Труа» со счетом 2:0.
«Ницца» набрала 45 очков и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице. «Труа» с 29-ю очками идет 18-й.
С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Франции. Лига 1. 31-й тур
Голы: 0:1 – Плеа, 16; 0:2 – Плеа, 83.
Голы: 0:1 – Дебюши, 17; 0:2 – Кабелла, 54; 0:3 – Кабелла, 63.
Голы: 1:0 – Бахокен, 17; 1:1 – Ривьер, 24; 1:2 – Молле, 46; 2:2 – Сека, 80.
Удаление: Н’дур, 64 – нет.
Голы: 0:1 – Сио, 53; 0:2 – Шхири, 23; 0:3 – Сио, 53; 1:3 – Сантини, 87.
Гол: 0:1 – Мендоза, 53.
Источник: Бомбардир.ру