Агент: «Клопп мог бы отлично поработать в «Баварии», но сейчас это не вариант»

Агент Марк Косицке, представляющий интересы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, порассуждал на тему будущего 50-летнего специалиста.

«У него действующий контракт до 2022 года, и я не думаю, что его работа в «Ливерпуле» уже завершена. Но вы должны учитывать множество факторов. Когда вы переезжаете в Англию, вы не можете недооценивать отсутствие зимнего перерыва в чемпионате. Это сокращает вашу продолжительность жизни.

Тренировать один из топ-клубов Европы – это не что-то непривлекательное, но все в порядке. Да, «Бавария» ищет тренера, но у Юргена длительный контракт. В настоящий момент он не задумывается о работе в другом месте.

Ни один тренер в мире не может быть больше, чем клуб. Как правило, клуб всегда больше. Юрген не слишком велик для «Баварии», а «Бавария» не слишком велика для него. Он определенно мог бы отлично поработать в Мюнхене. «Бавария» с Клоппом была бы хороша, но сейчас это не вариант.

Должен сказать, что вариант с «Баварией» возникал часто, потому что Юрген очень хорошо знал Ули Хенесса. Но это было не самое подходящее время, и ничего определенного не получилось», – сказал Косицке.