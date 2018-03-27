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  • Рахимов: «Не страшно, если сборная России проиграет французам. Есть чувство, что из группы на ЧМ мы должны выйти»

Рахимов: «Не страшно, если сборная России проиграет французам. Есть чувство, что из группы на ЧМ мы должны выйти»

27 марта 2018, 18:31
9

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов заявил, что в возможном поражении сборной России от Франции в товарищеском матче нет ничего страшного. Как отметил специалист, по его ощущению, команда Станислава Черчесова должна выходить из своей группы на чемпионате мира.

На мундиале соперниками россиян будут Саудовская Аравия, Уругвай и Египет.

– Вам не кажется, что если крупно проиграем Франции, это может породить истерику?

– Даже если мы сейчас уступим французам, это не страшно. У меня есть ощущение, что из этой группы мы должны выйти.

– То есть, возможное второе поражение, не занизит самооценку наших игроков?

– Ни в коем случае. Если поражение произойдет, нужно будет сделать акцент на аналитику и посмотреть, где есть проблемы. Времени на исправление каких-то моментов мало, но оно еще имеется. Для меня в этих двух товарищеских матчах было важно посмотреть на то, как наша сборная будет выглядеть в обороне. Те ребята, которые наигрывались – получили травмы, и их точно не будет.

Нашим футболистам также хорошо было увидеть, какой уровень будет у соперников, если у нас получится выйти из группы. В плей-офф команды будут на голову сильнее, и мы можем получить такое же давление в обороне, как с бразильцами. Если станем глубже садиться назад, возможно, будет чуть легче, но мы все равно будем хотеть атаковать. Здесь нужно найти баланс игры в атаке и обороне.

Встреча Россия – Франция состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Источник: Euro-football.ru
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Франция Рахимов Рашид
Комментарии (9)
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RotBerg
1522164994
Какое ЕСЛИ.....???
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cent59
1522165188
Рашидик ! нашим пацанам вообще ничего не страшно , даже четвёртое место в нашей сильнейшей группе ! - и даже если не приедут египтяне с саудитами - дальше португальцы с испанцами - их мы не боимся всегда .
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upiter622
1522166888
Должны,обязаны,может быть....вот фиг нам,обоср.мся при первом же матче!
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petrucho-spb
1522169309
да уж опять летим,что это такое
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alex1951
1522173527
Еще один больной с ощущениями...... где игра? где игроки? где тактика? где физ.подготовка?
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апоголлл
1522178215
нее,у многих другое чувство,херушки они из группы выйдут.оно и к лучшему ,чтоб не мучались.
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acer2003
1522178296
Засунь свои чувства,,,,,за угол
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Тазит
1522179592
Посмотреть, где есть проблемы? Так они везде - в защите, в середине, в нападении, в тренере...
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Юрий Б.
1522215597
Выход из группа делают игроки на поле а не ощущения зрителей и специалистов
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