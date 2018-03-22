Тите: «Россия – хозяйка ЧМ-2018. Для нее матч с Бразилией будет носить особую важность»

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что для него проблематично определить состав команды для участия в чемпионате мира-2018, так как все футболисты показывают игру хорошего уровня. Также специалист выразил мнение, что предстоящий товарищеский матч с Россией будет очень важен для подопечных Станислава Черчесова.

«Определить состав на чемпионат мира для меня очень тяжелая задача. Все играют хорошо. На самом деле, я даю всем возможность проявить себя. У всех есть шансы войти в окончательный список. Мы видим, насколько игрок успешен, что с ним происходит. Если у игрока нестандартные качества, мы это тоже будем учитывать.

Для России это очень важный матч, ведь они хозяева чемпионата мира. Мы видим характер русского народа, его энергию, атмосферу. Для нас это важно. На чемпионате мира около шести сборных будут претендовать на титул чемпиона мира, и это не зависит от философии игры. Поэтому мы будем следовать своему стилю.

У капитана команды я прошу, чтобы он хорошо играл и хорошо организовал команду. Это должно объединить команду. Капитан должен нести ответственность, быть игроком высокого уровня.

Те 11 игроков, которые сегодня провели тактическую тренировку, завтра выйдут на поле. Но внутри команды у нас всегда присутствует конкуренция», – сказал Тите.

Поединок Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало – в 19.00 по московскому времени.