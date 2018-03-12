Kicker: главным претендентом на Левандовского является «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Kicker, «красные дьяволы» являются главным кандидатом на приобретение 29-летнего футболиста. По информации источника, манкунианцы – единственные, кто проявил к поляку предметный интерес.

Ранее СМИ сообщили, что на форварда, который заявил, что намерен покинуть мюнхенцев ближайшим летом, претендуют «Реал» и «Челси».

В текущем сезоне Левандовски отправил в сетку ворот соперников 32 гола и сделал четыре результативные передачи в 35-ти поединках. Его действующий контракт рассчитан до июня 2021 года.