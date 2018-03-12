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    Kicker: главным претендентом на Левандовского является «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    Как сообщает Kicker, «красные дьяволы» являются главным кандидатом на приобретение 29-летнего футболиста. По информации источника, манкунианцы – единственные, кто проявил к поляку предметный интерес.

    Ранее СМИ сообщили, что на форварда, который заявил, что намерен покинуть мюнхенцев ближайшим летом, претендуют «Реал» и «Челси».

    В текущем сезоне Левандовски отправил в сетку ворот соперников 32 гола и сделал четыре результативные передачи в 35-ти поединках. Его действующий контракт рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: ESPN

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    12.03.2018 13:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +563

      Damir07 12 марта 2018, 17:34

      Вот его можно купить если захочет перейти конечно чем этот неймар-игрушка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 12 марта 2018, 13:29

      200 млн евро, за меньшие деньги боссы Баварии его не продадут.

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