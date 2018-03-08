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    Лига Европы. ЦСКА встретится в Москве с «Лионом» в 1/8 финала

    В четверг, 8 марта, в Москве пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся ЦСКА и «Лион». Обе команды нацелены на победу в этой встрече, чтобы обеспечить себе преимущество перед ответной игрой. Состав ЦСКА оказался ослаблен из-за травм ряда игроков, в том числе основных защитников. Тем интереснее предстоит увидеть матч болельщикам обоих клубов.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Лион». Начало в 21:00 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2018 19:58
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 8 марта 2018, 22:10

      Надо сразу переигрывать. Все в мире знают (...после 45-го года) - тяжело потом отыгрываться на чужой земле....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 8 марта 2018, 22:00

      Грамотных тактических решений Гончаренко,футболистам удачи на поле и без травм,ЦСКА победы.Болеем за вас!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      junibars 8 марта 2018, 21:01

      Заработок на футбольных ставкаx -> pro100stavki.ru

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 20:18

      Удачи,родные!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 18:15

      Хорошей игры сегодня ЦСКА и конечно победы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 8 марта 2018, 11:43

      Несмотря на потери ждем только победы!!! Удачи! Всех дам с 8 марта!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > SunRomeS 8 марта 2018, 20:16

      Всех с 8 марта,ну тогда и тебя тоже))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 марта 2018, 11:07

      Армейцам серьёзно и азартно взяться за дело, достойно и на кураже добиться победы!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 8 марта 2018, 10:55

      Дома нужна только победа!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 8 марта 2018, 10:14

      ВПЕРЕД ЦСКА!ВПЕРЕД РОССИЯ!ТОЛЬКО ПОБЕДА И ТОЛЬКО ЦСКА!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 09:44

      Удачи армейцы! хорошей,удачной игры и победного результата!

      10
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