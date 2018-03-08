Лига Европы. ЦСКА встретится в Москве с «Лионом» в 1/8 финала

В четверг, 8 марта, в Москве пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся ЦСКА и «Лион». Обе команды нацелены на победу в этой встрече, чтобы обеспечить себе преимущество перед ответной игрой. Состав ЦСКА оказался ослаблен из-за травм ряда игроков, в том числе основных защитников. Тем интереснее предстоит увидеть матч болельщикам обоих клубов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Лион». Начало в 21:00 по московскому времени, не пропустите!

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