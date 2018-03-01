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    Кубок Италии. «Милан» в серии пенальти прошел «Лацио», выйдя в финал на «Ювентус»

    Состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Италии между римским «Лацио» и «Миланом». Как и первая встреча, он оказался безголевым. Дополнительное время также не помогло выявить победителя. В итоге в серии пенальти более точными оказались гости.

    В финале миланцы сыграют с туринским «Ювентусом».

    Кубок Италии. 1/2 финала. Ответный матч

    Лацио – Милан – 0:0 (4:5 по пенальти)

    Первый матч: 0:0

    Результаты Кубка Италии

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2018 01:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24

      Milan 1994 1 марта 2018, 10:38

      Превосходную форму набрал Милан, надеюсь, что команда не растеряет её вплоть до конца сезона. Всех россонери с победой!

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > Milan 1994 9 мая 2018, 13:47

      Согласен набрали форму! Успехов!

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 09:15

      Конечно Ювентус сильнее Милана,но Финал кубка как всегда непредсказуем.

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 1 марта 2018, 05:19

      Финал будет интересным. Классическое итальянское противостояние. А вот Лацио жалко, хорошую игру показывают.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 04:16

      Милан с возвращением!!!

      2
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      Рейтинг: +342

      romvad 1 марта 2018, 02:22

      Был бы Калинич не таким деревянным, всё бы закончилось чуть раньше.

      1
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      Рейтинг: +188

      scor-666-009 1 марта 2018, 01:38

      Я верил в Вас, молодцы, поздравляю!))

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 1 марта 2018, 01:34

      Болел за Орлов...жаль( Ну а Миланцы молодцы!Рад за Гаттузо тренера и Доннаруму вратаря)

      6
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