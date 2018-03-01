Кубок Италии. «Милан» в серии пенальти прошел «Лацио», выйдя в финал на «Ювентус»

Состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Италии между римским «Лацио» и «Миланом». Как и первая встреча, он оказался безголевым. Дополнительное время также не помогло выявить победителя. В итоге в серии пенальти более точными оказались гости.

В финале миланцы сыграют с туринским «Ювентусом».

Кубок Италии. 1/2 финала. Ответный матч

Лацио – Милан – 0:0 (4:5 по пенальти)

Первый матч: 0:0

Результаты Кубка Италии