Кубок Италии. «Милан» в серии пенальти прошел «Лацио», выйдя в финал на «Ювентус»

Превосходную форму набрал Милан, надеюсь, что команда не растеряет её вплоть до конца сезона. Всех россонери с победой!
Состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Италии между римским «Лацио» и «Миланом». Как и первая встреча, он оказался безголевым. Дополнительное время также не помогло выявить победителя. В итоге в серии пенальти более точными оказались гости.
В финале миланцы сыграют с туринским «Ювентусом».
Кубок Италии. 1/2 финала. Ответный матч
Лацио – Милан – 0:0 (4:5 по пенальти)
Первый матч: 0:0