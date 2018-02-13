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  • В 2012 году Перес был готов отпустить Роналду в «ПСЖ» и купить Месси

В 2012 году Перес был готов отпустить Роналду в «ПСЖ» и купить Месси

13 февраля 2018, 15:14
5

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду несколько лет назад хотел покинуть сливочных и перейти в «ПСЖ».

По информации источника, в тайном СМС, отправленном своему другу в 2012 году, португалец сообщил о желании присоединиться к парижанам, поскольку это повысит его шансы на «Золотой мяч».

Когда форвард на встрече сообщил об этом президенту «Реала» Флорентино Пересу, тот сказал игроку, что, если он найдет клуб, готовый заплатить 200 миллионов евро, то активирует опцию выкупа нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Источник: Francefootball
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Барселона ПСЖ Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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Dgad
1518525334
Вот только Месси не спросили, перешел ли бы он тогда в Реал,)
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koli4ka
1518527219
А Месси был готов...послать Переца, да чем подальше...
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Патронташ
1518527898
Воспитанник Барселоны, клубный чемпион всего и вся мог и может перейти куда угодно, но в Реал....Это вам не глупая Фига со свиной головой.
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Вячеславчик
1518536922
Ох сказочники ) Месси к вам не пойдёт
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zigbert
1518544373
Роналду мог перейти в ПСЖ,но что бы Месси в Реал -большой вопрос.
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