В 2012 году Перес был готов отпустить Роналду в «ПСЖ» и купить Месси

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду несколько лет назад хотел покинуть сливочных и перейти в «ПСЖ».

По информации источника, в тайном СМС, отправленном своему другу в 2012 году, португалец сообщил о желании присоединиться к парижанам, поскольку это повысит его шансы на «Золотой мяч».

Когда форвард на встрече сообщил об этом президенту «Реала» Флорентино Пересу, тот сказал игроку, что, если он найдет клуб, готовый заплатить 200 миллионов евро, то активирует опцию выкупа нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.