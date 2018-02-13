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    В 2012 году Перес был готов отпустить Роналду в «ПСЖ» и купить Месси

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду несколько лет назад хотел покинуть сливочных и перейти в «ПСЖ».

    По информации источника, в тайном СМС, отправленном своему другу в 2012 году, португалец сообщил о желании присоединиться к парижанам, поскольку это повысит его шансы на «Золотой мяч».

    Когда форвард на встрече сообщил об этом президенту «Реала» Флорентино Пересу, тот сказал игроку, что, если он найдет клуб, готовый заплатить 200 миллионов евро, то активирует опцию выкупа нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    Источник: Francefootball

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    13.02.2018 15:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 февраля 2018, 20:52

      Роналду мог перейти в ПСЖ,но что бы Месси в Реал -большой вопрос.

      0
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      Рейтинг: +7

      Вячеславчик 13 февраля 2018, 18:48

      Ох сказочники ) Месси к вам не пойдёт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 13 февраля 2018, 16:18

      Воспитанник Барселоны, клубный чемпион всего и вся мог и может перейти куда угодно, но в Реал....Это вам не глупая Фига со свиной головой.

      6
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 13 февраля 2018, 16:06

      А Месси был готов...послать Переца, да чем подальше...

      3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 13 февраля 2018, 15:35

      Вот только Месси не спросили, перешел ли бы он тогда в Реал,)

      3
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