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    Силва: «Надеюсь, Неймар останется в «ПСЖ». С ним мы стали еще более знамениты»

    Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва высказал мнение о возможном уходе из команды своего партнера по сборной Бразилии Неймара.

    Ранее СМИ сообщили, что 26-летний игрок летом может перебраться в «Реал».

    «Мы знаем, что иногда в прессе публикуются неверные вещи, но есть и правдивая информация. Я ничего не могу сказать. Надеюсь, Неймар останется в «ПСЖ». У него все еще есть много общего с нами, он уже здорово нам помог. Благодаря ему и работе, которую мы делаем вместе, наш клуб стали еще более знаменитым», – сказал Силва.

    Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом за 222 миллиона евро, заключив пятилетний контракт. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей, записав в свой актив 28 мячей и 16 голевых передач.

    Источник: Goal.com

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    12.02.2018 15:48
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