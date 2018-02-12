Силва: «Надеюсь, Неймар останется в «ПСЖ». С ним мы стали еще более знамениты»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва высказал мнение о возможном уходе из команды своего партнера по сборной Бразилии Неймара.

Ранее СМИ сообщили, что 26-летний игрок летом может перебраться в «Реал».

«Мы знаем, что иногда в прессе публикуются неверные вещи, но есть и правдивая информация. Я ничего не могу сказать. Надеюсь, Неймар останется в «ПСЖ». У него все еще есть много общего с нами, он уже здорово нам помог. Благодаря ему и работе, которую мы делаем вместе, наш клуб стали еще более знаменитым», – сказал Силва.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом за 222 миллиона евро, заключив пятилетний контракт. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей, записав в свой актив 28 мячей и 16 голевых передач.