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«Беневенто» готов арендовать Боккетти у «Спартака»

31 января 2018, 09:52
12

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может покинуть столичный клуб. Ранее в его услугах проявляли заинтересованность «Фенербахче», а также ряд неназванных испанских команд. Позже свои интересы высказал швейцарский «Сьон».

Сегодня стало известно, что Боккетти также может вернуться на родину, где к нему проявляет интерес новичок Серии А «Беневенто». Итальянский клуб готов взять футболиста в аренду.

Сообщается, что сам Боккетти настроен продолжить выступление в составе российского клуба. Действующий контракт со «Спартаком» у него рассчитан до середины 2020 года.

Источник: Gianlucadimarzio
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Спартак Беневенто Боккетти Сальваторе
Комментарии (12)
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Pro100Kid
1517384532
Весной и Бокетти 100% пригодится.
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la verdad
1517385162
Это его уровень. Чуть выше плинтуса :)))
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Cherembas
1517385638
лучше чем Спартак не найдет,сиди не рыпайся не куда
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PUZIAKA
1517385922
Тот редкий случай, когда лучше остаться в Спартаке
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VVM1964
1517387144
Бред какой то .
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Полная Канистра
1517389047
это уже через чур В ДНО ПРИГЛАШАТЬ
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OfaZavr
1517389827
вопрос в том готов ли Спартак его отдать а то развелось тут всяких готовых.
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oyabun
1517390803
А смысл Спартаку его отдавать? У нас избыток защитников? Пусть он и не самого высокого уровня сейчас, но при травмировании кого то из основных, только его на замену, больше то и некого.
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zigbert
1517393322
В чем нельзя упрекнуть Бокетти ,так это в самоотверженности.
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Eds
1517414228
У Бокетти нет скорости и очень много провалов... Он не уровень амбиций спартака...
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