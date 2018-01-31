«Беневенто» готов арендовать Боккетти у «Спартака»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может покинуть столичный клуб. Ранее в его услугах проявляли заинтересованность «Фенербахче», а также ряд неназванных испанских команд. Позже свои интересы высказал швейцарский «Сьон».

Сегодня стало известно, что Боккетти также может вернуться на родину, где к нему проявляет интерес новичок Серии А «Беневенто». Итальянский клуб готов взять футболиста в аренду.

Сообщается, что сам Боккетти настроен продолжить выступление в составе российского клуба. Действующий контракт со «Спартаком» у него рассчитан до середины 2020 года.