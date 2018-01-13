АПЛ. «Челси» в большинстве не справился с «Лестером», «Бернли» проиграл «Кристал Пэлас» и другие результаты

Завершились некоторые матчи 23 тура АПЛ. Лондонский «Челси» не смог победить «Лестер», хотя заканчивал встречу в численном большинстве. «Сухой» поединок провели вратари обеих команд.

В другой встрече лондонский «Вест Хэм» сумел разгромить новичка турнира. Благодаря победе «молотобойцы» опередили подопечных Давида Вагнера в таблице.

Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

Вест Бромвич – Брайтон – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Эванс, 4; 2:0 – Доусон, 55.

Кристал Пэлас – Бернли – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сако, 21.

Ньюкасл – Суонси – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Айю, 60; 1:1 – Хоселу, 68.

Уотфорд – Саутгемптон – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Уорд-Проус, 20; 0:2 – Уорд-Проус, 44; 1:2 – Грей, 58; 2:2 – Дукуре, 90.

Хаддерсфилд – Вест Хэм – 1:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Нобл, 25; 1:1 – Лолли, 40; 1:2 – Арнаутович, 46; 1:3 – Ланзини, 56; 1:4 – Ланзини, 61.

Челси – Лестер – 0:0

Удаления: нет – Чилвелл, 68 (вторая ж.к.).

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