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    АПЛ. «Челси» в большинстве не справился с «Лестером», «Бернли» проиграл «Кристал Пэлас» и другие результаты

    Завершились некоторые матчи 23 тура АПЛ. Лондонский «Челси» не смог победить «Лестер», хотя заканчивал встречу в численном большинстве. «Сухой» поединок провели вратари обеих команд.

    В другой встрече лондонский «Вест Хэм» сумел разгромить новичка турнира. Благодаря победе «молотобойцы» опередили подопечных Давида Вагнера в таблице.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

    Вест Бромвич – Брайтон – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эванс, 4; 2:0 – Доусон, 55.

    Кристал Пэлас – Бернли – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Сако, 21.

    Ньюкасл – Суонси – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Айю, 60; 1:1 – Хоселу, 68.

    Уотфорд – Саутгемптон – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Уорд-Проус, 20; 0:2 – Уорд-Проус, 44; 1:2 – Грей, 58; 2:2 – Дукуре, 90.

    Хаддерсфилд – Вест Хэм – 1:4 (1:1)

    Голы: 0:1 – Нобл, 25; 1:1 – Лолли, 40; 1:2 – Арнаутович, 46; 1:3 – Ланзини, 56; 1:4 – Ланзини, 61.

    Челси – Лестер – 0:0

    Удаления: нет – Чилвелл, 68 (вторая ж.к.).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2018 19:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 января 2018, 20:38

      Я извиняюсь,а че делает Мората на поле в последних матчах в Челси???

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 13 января 2018, 19:55

      Лестеру уважуха!!!!Мората-ноль!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Romio-xxx 13 января 2018, 20:38

      Мората меньше нуля просто!!!

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