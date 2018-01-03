Гасперини: «Выйти в полуфинал Кубка Италии в Неаполе – это фантастическое достижение»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини считает, что его команда в привычном для себя стиле обыграла в четвертьфинале Кубка Италии «Наполи».

«В этой игре мы не изменили своему стилю. Показали привычный для нас футбол, даже несмотря на то что произвели некоторую ротацию состава.

Выйти в полуфинал Кубка Италии в Неаполе – это фантастическое достижение. Теперь сезон становится еще более важным. Несомненно, мои парни заслуживают признания. Этот результат вдвойне важен, так как в прошлые выходные мы уступили «Кальяри».

Если вспомнить прошлый сезон, то победа над «Наполи» стала для нас поворотным моментом. Она дала нам уверенность в своих силах, в том, что мы можем двигаться вперед и попасть в еврокубки. Надеюсь, в этом сезоне будет то же самое.

Мы уже добились выхода в полуфинал Кубка. Теперь будем стремиться попасть в финал», – заявил после матча Гасперини.

Матч 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» – «Аталанта» завершился со счетом 1:2.