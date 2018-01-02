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    «Олимпиакос» перевел Эменике в молодежную команду

    Нападающий «Олимпиакоса» Эммануэль Эменике переведен в молодежную команду красно-белых.

    В нынешнем сезоне 30-летний игрок, перешедший в пирейский клуб из «Фенербахче» минувшим летом, появился на поле лишь в 10-ти матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя голами. По информации источника, нигериец уже начал поиск новой команды. Существует вероятность, что он вернется в Турцию.

    Ранее СМИ сообщили об интересе к форварду со стороны ЦСКА, однако позже агент футболиста эту информацию опроверг.

    Напомним, российским болельщикам Эменике знаком по выступлениям за «Спартак», цвета которого он защищал с 2011 по 2013 годы.

    Источник: fanatik.com.tr

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    02.01.2018 16:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 16:35

      Видимо всерьёз засобирался назад в Россию

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 января 2018, 16:24

      цска так и не купит походу форварда

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