«Олимпиакос» перевел Эменике в молодежную команду

Нападающий «Олимпиакоса» Эммануэль Эменике переведен в молодежную команду красно-белых.

В нынешнем сезоне 30-летний игрок, перешедший в пирейский клуб из «Фенербахче» минувшим летом, появился на поле лишь в 10-ти матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя голами. По информации источника, нигериец уже начал поиск новой команды. Существует вероятность, что он вернется в Турцию.

Ранее СМИ сообщили об интересе к форварду со стороны ЦСКА, однако позже агент футболиста эту информацию опроверг.

Напомним, российским болельщикам Эменике знаком по выступлениям за «Спартак», цвета которого он защищал с 2011 по 2013 годы.