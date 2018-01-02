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«Олимпиакос» перевел Эменике в молодежную команду

2 января 2018, 16:09
2

Нападающий «Олимпиакоса» Эммануэль Эменике переведен в молодежную команду красно-белых.

В нынешнем сезоне 30-летний игрок, перешедший в пирейский клуб из «Фенербахче» минувшим летом, появился на поле лишь в 10-ти матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя голами. По информации источника, нигериец уже начал поиск новой команды. Существует вероятность, что он вернется в Турцию.

Ранее СМИ сообщили об интересе к форварду со стороны ЦСКА, однако позже агент футболиста эту информацию опроверг.

Напомним, российским болельщикам Эменике знаком по выступлениям за «Спартак», цвета которого он защищал с 2011 по 2013 годы.

Источник: fanatik.com.tr
Греция. Суперлига Олимпиакос Эменике Эммануэль
Комментарии (2)
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серега кашин
1514899477
цска так и не купит походу форварда
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DOCTOR PENALTY
1514900140
Видимо всерьёз засобирался назад в Россию
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