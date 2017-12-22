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    • Российские телеканалы получили права на показ чемпионата мира-2018

    Российские телеканалы получили права на показ чемпионата мира-2018

    ФИФА передала телевизионные права на показ матчей чемпионата мира-2018 трем российским телеканалам. Увидеть турнир можно будет по «Первому каналу», «Матч ТВ» и «России 1».

    «ФИФА заключила соглашения о предоставлении прав на освещение чемпионата мира в России и Италии. В России права были предоставлены консорциуму «2 Спорт 2», который представляет «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ». Консорциум обеспечит всестороннее освещение турнира в стране-организаторе чемпионата мира», – говорится в релизе ФИФА.

    Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Р-Спорт

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    22.12.2017 14:28
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    Комментарии (21)
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    Бубновский
    1513951544
    ....хорошо, что 3 канала....больше матчей можно будет посмотреть на выбор, в случае если матчи идут параллельно ....одно только печалит: гусев! кааааак же он надоееел
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    dok66
    1513954419
    И куда ж ФИФА бы делся с подводной лодки . Передал или продал - вот в чем цена вопроса !
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    BRO_football
    1513955167
    Ну наконец-то! Зато визгу-то сколько было, что не покажут!
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    Serjoga
    1513955897
    Радует!
    Ответить
    yarik1_78
    1513956914
    Лучше бы Италия,Голландия,Чили попали на ЧМ чем наши жопоноги!
    Ответить
    OfaZavr
    1513957373
    ну это хорошая новость, даже сложно представить что могло быть как-то иначе.
    Ответить
    Kondrat Jr
    1513969187
    Впору России (на фоне того дерьма, что на неё вылили в последнее время с Запада) диктовать свои условия кому и за сколько позволять показывать Чемпионат мира.
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    Spartanez 300
    1513996837
    А у кого еще должны быть права на трансляцию как не у страны принимающую чемпионат мира , иначе и быть не должно .
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    DENIS20161993
    1514000275
    Ура мы увидим домашний ЧМ дома в России!
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    ologreds
    1694991686
    numo529967
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