Российские телеканалы получили права на показ чемпионата мира-2018

ФИФА передала телевизионные права на показ матчей чемпионата мира-2018 трем российским телеканалам. Увидеть турнир можно будет по «Первому каналу», «Матч ТВ» и «России 1».

«ФИФА заключила соглашения о предоставлении прав на освещение чемпионата мира в России и Италии. В России права были предоставлены консорциуму «2 Спорт 2», который представляет «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ». Консорциум обеспечит всестороннее освещение турнира в стране-организаторе чемпионата мира», – говорится в релизе ФИФА.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.