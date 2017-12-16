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    • Лига 1. «Метц» обыграл «Монпелье», одержав победу впервые за 11 матчей, и другие результаты

    Лига 1. «Метц» обыграл «Монпелье», одержав победу впервые за 11 матчей, и другие результаты

    В матче 18-го тура чемпионата Франции «Метц» в гостях обыграл «Монпелье» со счетом 3:1.

    «Метц» победил впервые за 11 матчей, но остался на последней строчке в турнирной таблице с восемью очками.

    С другими результатами тура можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур

    Дижон – Лилль – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 — Саид, 12; 2:0 — Амальфитано, 17; 3:0 — Балло-Туре (в свои ворота), 35.

    Кан – Генгам – 0:0

    Монпелье – Метц – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 — Руссийон, 20; 1:1 — Коад, 28; 1:2 — Ривьер, 84; 1:3 — , 90+4

    Струсбур – Тулуза – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 — Мартен (с пенальти), 25; 1:1 — Градель, 30; 2:1 — Манган, 52.

    Труа – Амьен – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 — Дарбион, 78.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2017 23:51
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