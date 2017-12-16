Лига 1. «Метц» обыграл «Монпелье», одержав победу впервые за 11 матчей, и другие результаты

В матче 18-го тура чемпионата Франции «Метц» в гостях обыграл «Монпелье» со счетом 3:1.
«Метц» победил впервые за 11 матчей, но остался на последней строчке в турнирной таблице с восемью очками.
С другими результатами тура можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур
Голы: 1:0 — Саид, 12; 2:0 — Амальфитано, 17; 3:0 — Балло-Туре (в свои ворота), 35.
Голы: 1:0 — Руссийон, 20; 1:1 — Коад, 28; 1:2 — Ривьер, 84; 1:3 — , 90+4
Голы: 1:0 — Мартен (с пенальти), 25; 1:1 — Градель, 30; 2:1 — Манган, 52.
Голы: 1:0 — Дарбион, 78.